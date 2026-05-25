María Pombo presenta YUZZ, el refresco con ácido hialurónico de la mano de Mahou San Miguel

Mahou San Miguel ha decidido salir de su zona de confort. La compañía cervecera, una de las más reconocidas del país con más de 135 años de historia, acaba de lanzar YUZZ, su primer refresco funcional, una categoría completamente nueva dentro de su catálogo y un movimiento que refleja cómo está cambiando el mercado de las bebidas en España y en Europa.

YUZZ llega hoy mismo a la venta, el miércoles 27 de mayo, a través de su página web y Amazon, y en puntos de venta seleccionados que se irán sumando de forma progresiva. La distribución arranca con un perfil principalmente online, en consonancia con el público al que apunta la marca.

La bebida combina dos ingredientes activos que hasta ahora pertenecían al mundo del skincare: el ácido hialurónico y la vitamina C. El primero, de origen vegano, se obtiene del hongo Tremella fuciformis bajo la denominación GreenIuronic®. El segundo contribuye a la formación normal de colágeno en la piel y a protegerla frente al daño oxidativo. La fórmula completa incluye agua carbonatada con zumo concentrado de manzana, notas florales de rosa y azahar, y un perfil de sabor que evoca el lichi con toques de melocotón y albaricoque. Sin edulcorantes, sin gluten, baja en calorías y apta para veganos.

La bebida de María Pombo / YUZZ

El concepto detrás de la marca lo definen ellos mismos como "fun skincare": la idea de que cuidarse puede —y debería— ser algo placentero, cotidiano y sin renuncias. El nombre transforma el fonema de "youth" (juventud en inglés) y el lema elegido para el lanzamiento es "Here You Glow".

Para darle cara y voz al proyecto, Mahou San Miguel ha fichado a María Pombo, influencer y empresaria con más de cuatro millones de seguidores en redes sociales y reconocida por Forbes en 2022 como mejor emprendedora digital. Pombo no ha llegado al proyecto en el último momento: lleva más de un año involucrada en su desarrollo. "La primera reunión tuvo lugar hace más de un año, y desde ahí ha sido todo búsqueda de ideas, de inspiración, encontrar el color perfecto, el sabor y los ingredientes perfectos", explica la creadora de contenido. "Ha sido intenso, divertido y aún no me creo que ya esté disponible para todo el mundo", añade.

El formato elegido es una lata sleek de 33 cl., pensada para el consumo en movimiento: deporte, ocio, trabajo, encuentros sociales. Sin ceremonias, sin necesidad de frío previo, sin contexto específico.

El lanzamiento se acompaña de una pop-up experiencial en Madrid, concretamente en la Plaza Felipe II, este jueves 28 de mayo de 16:30 a 20:30 horas. Los asistentes que se hayan registrado previamente podrán ser los primeros en probar el producto, participar en un fotomatón personalizado y llevarse regalos durante la tarde.

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El movimiento de Mahou San Miguel llega en un momento en que el segmento del bienestar mueve 480.000 millones de dólares solo en Estados Unidos, con un crecimiento anual de entre el 5 y el 10%, según datos de McKinsey. En Europa, la tendencia avanza en la misma dirección, y YUZZ aspira a ser uno de los primeros refrescos funcionales en consolidarse en el mercado español.