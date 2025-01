María Patiño vincula a un colaborador con el despido de Isabel Rábago de Telecinco

Telecinco sigue despidiendo a colaboradores y presentadores con los que ya no tiene interés en colaborar, destacando a Isabel Rábago como una de las últimas damnificadas. La periodista y abogada, colaboradora habitual de 'Vamos a ver', ha dejado vacía su silla por razones que se desconocen. Tampoco se sentará en 'TardeAR', otro de los programas de Mediaset en el que participaba de forma habitual.

A pesar de que Rábago asegura que nadie le dio ningún toque, María Patiño ha aprovechado su altavoz en 'Ni que fuéramos Shhh' para relacionar a una persona con el despido de la que fuese su compañera de cadena: "una cosa, ¿Kike Calleja se sigue hablando con Isabel Rábago? Porque eran íntimos", preguntó a Kiko Matamoros.

El colaborador, sin querer mojarse, dijo: "eso se lo tienes que preguntar a Isabel", a lo que María Patiño entendió como un: "es decir, que no se hablan".

La presentadora, para aclarar este asunto a la audiencia de 'Ni que fuéramos Shhh', explicó: "Isabel Rábago y las Campos ya no se hablan, eran íntimos. Y cuando digo íntimos, digo íntimos. Ahí habrá muchos motivos para no hablar, pero Isabel está decepcionada con las Campos. Eran íntimas, incluso en Navidad. En ese grupo de intimidad estaba Kike, a ellos les he visto muchas veces cenando".

Para finalizar el tema, María Patiño añadía que "esta distancia la he visto muchas veces en el programa de Joaquín, que también esta Kike. Yo veía que Kike se posicionaba en contra de Rábago". Por eso hizo la pregunta a Kiko Matamoros. Y por ello se siente decepcionada con Kike Calleja de ser cierto lo que piensa del asunto.