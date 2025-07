María Patiño no se corta para criticar 'La familia de la tele': "Lo que menos he disfrutado"

Televisión Española realizó una inversión muy importante para el nuevo magacín de las tardes de La 1: 'La familia de la tele'. No obstante, después de varias emisiones se dieron cuenta de que habían tomado una muy mala decisión, ya que la apuesta había salido mal.

Los datos de audiencia sentenciaron el programa presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, además de contar con Belén Esteban como colaboradora especial. A pesar de que las expectativas estaban por las nubes, la realidad fue todo lo contrario.

La última emisión del programa fue el pasado 18 de junio tras casi dos meses de emisiones. Esta vez, la productora La Osa Producciones, dirigida por Adrián Madrid y Óscar Cornejo, no ha dado con la tecla.

La decisión de RTVE sigue dando mucho de qué hablar, y la última en hacerlo ha sido Patiño en el pódcast 'Perrando'.

La presentadora del formato empezó diciendo que "siempre que me meto en un proyecto quiero que funcione soy súper consciente de si es bueno o malo en el momento, eso lo palpas".

Uno de los síntomas que nota cuando el proyecto sale bien es "cuando no miras el reloj, cuando ves que el público no se duerme, cuando ves que los compañeros pierden el norte de ver cuanto tiempo ha pasado desde que estamos hablando".

Por esta razón, Patiño ya vio que eso no estaba sucediendo en el plató de televisión de 'La familia de la tele': "Cuando ves que todo esto no sucede, dices 'ostras, aquí está pasando algo'. Cuando empiezas a mirar el reloj, cuando la gente se aburre, el público mira para otros lados, dices 'esto está muerto y noté que estaba muerto'".

La presentadora reconoció que no estaba cómoda: "No me sentía yo misma, no hubo empaque, no hubo fusión, no hubo conexión... entonces, esto no te permite relajarte, he estado mucho en tensión". Patiño no tiene dudas de que "ha sido la etapa en la que menos he disfrutado profesionalmente".