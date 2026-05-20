María Muñoz, médico digestivo: "Cuidado con consumir proteínas si no entrenas suficiente"

Una de las claves a la hora de que el entrenamiento sea plenamente eficaz dentro de un proceso de pérdida de peso tiene que ver con construir unos buenos hábitos alimentarios. No obstante, no basta con eso.

Muchos expertos coinciden en que, además, estos se deben amoldar a la perfección a la cantidad de ejercicio que hagas a la semana y, de ahí, se derivan ciertos mitos que conviene rebatir para evitar confusiones.

Así lo especifica María Muñoz, médico digestivo, sobre la ingesta excesiva de proteínas: "Si consumes proteína de más sin hacer deporte, lo que vas a conseguir es más grasa", comentaba la doctora.

Esto procede de una idea equivocada muy extendida consistente en que la proteína produce un aumento instantáneo de la fuerza y el músculo, pero lo que no se suele especificar lo suficiente es que esto solo funciona si se entrena lo suficiente.

De esta manera, María Muñoz apunta directamente hacia los suplementos hiperproteícos que utilizan esto último como campaña de marketing fraudulenta y nos anima a tener mucho cuidado con ellos.

Pero, ¿cuál es la ingesta mínima recomendada de proteína al día? Según María Muñoz, podemos hacer un cálculo clave a través de dos cifras específicas: "Lo recomendado es consumir 0,8 gramos por cada kilo de peso".

Por tanto, lo mejor que podemos hacer es acudir a un profesional y no dejarnos llevar por eslóganes publicitarios, por no mencionar que lo ideal es hacer caso siempre a esa premisa máxima que señalan muchos especialistas:

Lo mejor que podemos hacer es mantener una dieta equilibrada y hacer un mínimo de 150 minutos a la semana de ejercicio físico. Con estos dos factores en mente, mejoraremos nuestro estado físico en cuestión de semanas.