María del Monte denuncia en 'El Hormiguero' el machismo que sufrió en sus inicios dentro de la industria musical

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a la cantante María del Monte para mantener una conversación con Pablo Motos que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos ha repasado su trayectoria profesional dentro de la industria musical y de la televisión. Aparte, ha desvelado aspectos de su vida privada que pocos conocían.

La artista ha entrado al plató de televisión bailando sevillanas con Motos. A continuación, del Monte le ha enseñado a bailar al presentador de Antena 3, ya que al principio no se le había dado muy bien. Por otro lado, hace escasos días, la icónica cantante española fue galardonada con una Medalla de Andalucía.

"Para mí es superimportante, soy andaluza de los pies a la cabeza. También, soy sevillana pero amo a Andalucía entera", ha expresado. Asimismo, ha asegurado que "es una medalla en la que todo andaluz sueña, y yo lo he cumplido".

Motos se ha interesado por los inicios de la cantante dentro de la industria musical, y ella ha reconocido que no lo tuvo nada fácil, debido a que una discografía no quería colaborar con ella por ser mujer. "Fui a grabar un disco y me dijo que una mujer no podía cantar sevillanas", ha manifestado del Monte.

A pesar de este incidente, la andaluza se ha convertido en una icónica dentro del mundo de las sevillanas. Además, cuando un productor la escuchó cantar por primera vez le preguntó: "¿Dónde estabas metida?". Ella no dudó en contestarle: "Pregúntaselo a este señor", ya que estaba al lado del que le negó cantar por ser mujer. Por último, ha desvelado que "ese duro muy poco dentro de la discografía".