María del Monte corta en seco a Pablo Motos en 'El Hormiguero' tras una de sus preguntas

Recientemente, el pasado 28 de febrero, María del Monte tuvo el honor de ser galardonada con la Medalla al Honor de Andalucía y, para celebrarlo, no dudó en visitar de nuevo 'El Hormiguero' de Pablo Motos en la noche de ayer.

Durante la entrevista, se hablaron de varios temas, como el de la cobra que le hizo a su mujer Inmaculada Casal, que fue a darle un beso en pleno directo y ella la evitó debido a que era algo que no esperaba que ocurriese en ese momento, dejando claro que no había ningún problema entre ellas tras su negativa al beso.

Ayer, Pablo Motos y María del Monte hablaron de muchas cosas, pero hubo un asunto en cuestión sobre el que la artista no quiso hablar y no dudó en cambiar de tema en cuanto pudo hacerlo, puesto que no estaba dispuesta a tratarlo en el programa. Motos intentaba indagar sobre el robo que del Monte sufrió en su casa hace ya un par de años, cuando la entrevistada le dejó claro que no tenía intención de sacar nada de eso a relucir.

"¿Te sigue persiguiendo la noticia del robo de la casa?", preguntó el presentador del programa de Antena 3. María del Monte, con firmeza, respondió que ese era "un tema del que no hablo nada". La invitada indicó, además, lo siguiente: "Para mí es muy desagradable. No me sigue persiguiendo. Aquello ocurrió y ahora estamos intentando superarlo en manos de profesionales. De ese tema no hablo".

Aunque la cantante sevillana insistía en no hablar de este asunto tan peliagudo, Pablo tampoco quiso dejar de intentar sacar algo. "¿Pero, te queda algún miedo, algún trauma?", preguntó. "¿A ti te quedaría?", le respondió su invitada. La respuesta del presentador fue afirmativa, a lo que del Monte le soltó un contundente "pues entonces no me lo preguntes", ganándose el aplauso del público allí presente.

María del Monte sí que quiso dejar claro que ahora mismo su prioridad es seguir adelante, indicando que estaba "intentando avanzar y que la vida siga hacia delante. Mientras quede vida, hay que vivirla. Tenemos esa obligación".

Esa afirmación podía haber sido el final del asunto, pero Pablo Motos quiso insistir una última vez, preguntando si se sentía más segura con la terapia.

Sin embargo, la artista andaluza desvió su respuesta hacia un capítulo anterior y más doloroso de su vida. "Yo venía con una mochila muy completa ya. En 14 meses perdí a tres personas muy importantes. Eso es lo peor que te puede pasar en la vida", confesó María del Monte.