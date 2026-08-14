María del Mar, jubilada: "En mi época nos pagaban por convenio de hostelería. 30 años después nos contrata una empresa de servicios y si quieres que te reconozcan en la hostelería tienes que denunciarlo"

A principios de año, laSexta Xplica dedicó un programa a la actualidad económica del país. El formato presentado por el periodista José Yélamo se emite todos los sábados y trata los temas principales de la semana sobre política, economía y sociedad.

Durante el debate, Javier Díaz-Giménez expresó que "cada uno ganamos lo que merecemos". En el programa, público y expertos analizaron por qué buena parte de la población española vive en 'números rojos'. El economista lamentó que se eche "la culpa de todo a la vivienda el coste de la vida, a los impuestos y a las cotizaciones".

"¿No tenemos ninguna responsabilidad en lo que cobramos o en qué hemos estudiado?", preguntó a los presentes. "Si quieres ganar 3.000 euros tienes que buscar un trabajo de 3.000 euros y si quieres ganar 800 euros busca uno de 800", insistió al público, provocando la indignación de algunos participantes del espacio.

Javier Díaz Giménez en 'laSexta Xplica' / La Sexta.

Como respuesta, la jubilada María del Mar Jiménez contestó que "no todo el mundo trabaja en lo que quiere". Al contrario, muchos ciudadanos tienen que cubrir gastos y "trabaja en lo que puede". Además, las condiciones del mercado laboral han cambiado respecto a cuándo ella empezó como camarera de piso.

"Nos contrataba directamente el hotel, nos pagaban por convenio de hostelería. 30 años después nos contrata una empresa de servicios con contrato de limpieza y si quieres que te reconozcan en la hostelería tienes que denunciarlo", detalló la pensionista.

La camarera de piso explica que han ganado una sentencia en Madrid, pero el juez ha advertido que van a tener que interponer una denuncia por cada caso y no de manera colectiva: "¿Qué hemos hecho desde la asociación? 250 denuncias para cobrar en lugar de 800, 1200 euros. Y estoy hablando de los contratos de ocho horas".

Una camarera de piso de un hotel. / DM

A este respecto, María del Mar Jiménez denuncia en el programa de la Sexta que muchas de sus compañeras de trabajo tienen que estar en tres empleos distintos para poder llegar a final de mes. Una situación que no debería producirse para trabajadores con contrato de jornada completa.

En mayo de 2026, el sector de la hosteleríasuperó los 2 millones de empleados afiliados en la Seguridad Social, según los datos del Ministerio de Trabajo. El informe de Randstad Research señala que durante el primer trimestre de este año, más del 87% de los puestos de trabajos estaban bajo la modalidad de contrato indefinido.

Por otra parte, la contratación temporal se sitúa en el 12,6%, por de bajo de la media nacional (15,5%) en la tasa de temporalidad. No obstante, algunos empleados del sector critican las condiciones contractuales que siguen produciéndose en la hostelería.