María León desvela por qué tuvo su incidente con la policía: "Se tiraron tres personas encima de mí"

'Lo de Évole' sigue siendo uno de los programas más prestigiosos de La Sexta aunque ya no cosecha las audiencias de antaño. Ayer, el programa dio por cerrada su temporada con una entrevista a María León que consistió en tratar muchos temas, pero especialmente sobre su incidente con la policía.

La actriz tuvo la disputa con el cuerpo de seguridad en Sevilla, en el 2022, y en esta última semana se conoció la resolución del caso. León fue condenada por los hechos al pago de una multa total de 5.700 euros por delitos de resistencia y otro leve por lesiones. No obstante, fue absuelta por el delito de desobediencia.

Sin embargo, cuando Jordi Évole entrevistó a la andaluza aún no se sabía la resolución del caso. Durante la entrevista, la intérprete confesó al presentador que tenía ganas de que se celebrase el juicio por un simple hecho: "No me han dado la oportunidad de poder testificar".

También, expresó a Évole que le habían dado varias opciones para no llegar al juicio. "Me han ofrecido hacer acuerdos, he podido pagar dinero y que quedara ahí la cosa, pero no me he querido doblegar", desveló en La Sexta.

Sin embargo, la actriz ya era consciente que lo tenía muy complicado para salir victoriosa: "Yo no voy a ganar el juicio, ya me lo han demostrado que es muy difícil antes este fenómeno, pero me siento en la obligación de resistir, aunque sea un poquito".

Además, la andaluza expresó por qué tuvo su incidente con la policía y todo ocurrió cuando se acercó a los agentes que estaban hablando con un compañero de rodaje de ella. En ese momento, según ella, uno de los agentes le faltó el respeto: "Dije: 'Tendríais que protegernos y no violentarnos'. A mí, ese hombre me salió con la cultura: 'En la cultura nos vamos a gastar el dinero'".

Tras esa 'discusión' y una caída al suelo, la Policía Local de Sevilla encerró a la actriz en el coche para ser identificada en comisaría, debido a que no llevaba el DNI. "Nunca me había metido en un coche de policía y a gritos le digo a chica: 'No me dejes aquí porque me estoy quedando sin aire'", relató.

A continuación, desveló que cuando salió del coche para coger aire: "Se tiraron tres personas encima de mí. Yo pregunté que por qué. Me dijeron 'porque sí' y me metieron esposada en el coche".