María Lamela habla de su salto a Supervivientes 2026: "La vida es una y para los valientes"

Supervivientes 2026 se prepara para un cambio importante este año: nueva presentadora. Después de múltiples ediciones acompañados de Laura Madrueño, será ahora María Lamela quien le tome el testigo. Y la periodista ha aprovechado para hablar de este importante cambio en su vida.

María Lamela, con ilusión pero los pies en el suelo

De primeras, María reconoce que tomar la decisión de dar el salto a Supervivientes 2026 no fue algo sencillo. Al fin y al cabo, implicaba romper bruscamente con la rutina y adaptarse a un reto sumamente desafiante, tanto en lo personal como lo profesional.

Además, destaca que en absoluto esperaba que se le presentara una oportunidad como esta. Aunque es consciente de la presión y condiciones extremas que se pueden llegar a vivir, se trata de una oferta que simplemente no podía rechazar. "La vida es una y para los valientes", señala María.

Uno de los mayores desafíos que contempla María al frente de Supervivientes 2026 es ser fiel a sí misma; quiere tanto ser cercana con los concursantes como al mismo tiempo mantener carácter y aportar un equilibrio necesario cuando las cosas se compliquen.

María quiso hacer énfasis en lo que considera que será lo más complicado del cambio: dejar atrás rutinas, familia y comodidades. Presentar Supervivientes 2026 es una experiencia especial, pero también una que te aleja de lo que forma parte del día a día.

La periodista también cree que Supervivientes puede ser un punto de inflexión en su trayectoria; a día de hoy se la conoce más por su papel como periodista de actualidad, pero con este nuevo rol al frente de uno de los grandes nombres del entretenimiento de España alcanza un claro antes y después.

Lo cierto es que María no está desacertada en cuanto a lo que representa Supervivientes 2026. Siendo uno de los formatos más seguidos a nivel nacional, un buen papel al frente de este puede acabar abriendo una infinidad de puertas profesionales.

¿Qué te parece el cambio de presentadora? ¿Crees que María Lamela puede aportar algo distinto y renovado a Supervivientes o hubieras preferido que Laura siguiera al frente del programa?