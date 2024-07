Maria José Suárez lanza una petición a sus amigas tras descubrir lo que ha hecho Álvaro Muñoz Escassi

La reciente ruptura de Maria José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se ha vuelto un asunto muy mediático debido al drama que ha surgido de la situación. Debido a todas las informaciones que se han filtrado sobre su relación y las polémicas que han surgido, Suárez habría señalado que está harta de la situación. Además, con tal de distraerse se ha mantenido ocupada con el deporte, quedando con sus amigas e incluso con alguna escapada junto a su hijo.

Dicho esto, hace poco sus seguidores se han dado cuenta de que, a pesar de que intenta aparentar estar bien, ha mostrado las consecuencias de los nervios y la tensión de las últimas semanas. Y es que, parece haber perdido bastante peso debido a la situación a la que se ha tenido que enfrentar. Debido a lo mal que lo está pasando, ha hecho una importante petición a su círculo más cercano de amigas.

A través del programa ‘Espejo Público’ ha comunicado lo siguiente: "Acabo de hablar con una de sus íntimas amigas y nos dice que toda esta historia no la está llevando nada bien María José. Y que se está intentando mantener al margen", ha contado Arnau Martinez en el programa matinal de Antena 3. A continuación, ha desvelado que "María José ha pedido a sus íntimas amigas que no le cuenten nada de Escassi. Que no le cuenten nada de Hiba y nada de Valeri”.

Así, el plan más inmediato de la modelo sería alejarse por completo de todo aquello que tenga relación con su expareja. Y es que, vista la situación, no le va a venir nada mal coger algo de distancia de la atención mediática y todas las polémicas que han rodeado su ruptura. Gracias a ello podrá centrarse en disfrutar de sus vacaciones y dejar atrás definitivamente lo sucedido.