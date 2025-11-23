María José, pareja de Lucas de Andy y Lucas, se defiende de las acusaciones de infidelidad de su exesposo Álvaro Molina: "Es muy mentiroso"

Las circunstancias en torno a la separación de Andy y Lucas continúan cada vez más tensas, sobre todo ahora que María José, pareja del último de los integrantes mencionados, pasó por '¡De Viernes!' en Telecinco para aclarar las declaraciones de su expareja y productor de la dupla, Álvaro Molina.

En lugar de hablar del dúo, la conversación se situó sobre las acusaciones que su otrora marido realizó sobre María José, asegurando que la caída de su matrimonio fue producto de una traición.

Ante esta versión, María José comentó: "Él nunca ha sido promotor, en la vida. Siempre se ha dedicado a la reparación de electrodomésticos. Lo podéis comprobar cuando queráis. Es muy mentiroso. El padre de mis hijos es muy mentiroso".

Según lo que explica la invitada, su relación con Molina nunca sufrió ningún irrespeto. En cambio, asegura, el exproductor tiene la línea temporal de los acontecimientos equivocada, fallando por varios meses respecto a sus declaraciones.

"No ha dicho nada que sea verdad... Yo rompí mi relación con él en junio de 2020. Empecé mi relación con Lucas en diciembre de 2020. Mi relación con Álvaro se respetó siempre hasta mi ruptura", insistió.

En vista de que la situación se caldeó en el plató, sobre todo cuando se tocó la propia separación de los artistas, Lucas entró en directo para defenderla y así reducir la atención situada sobre sus hombros.

“No hemos tenido a nadie retenido ni hemos sido infiel a nadie”, aseguró Lucas, quien últimamente envió un mensaje a Andy para indicarle que está dispuesto a hablar las cosas en aras de aclarar las circunstancias y dar fin a este desafortunado conflicto.