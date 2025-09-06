Una experta en protocolo revela qué significaba dejar la comida en el plato: "la buena mesa también incluye buenos modales"

Las normas sociales de cada país pueden ser muy diferentes, especialmente por las costumbres culturales. En ocasiones, algunas de estas tradiciones pueden ser consideradas de mala educación en otro territorio, como dejar comida, o no, en el plato.

En China, acabar con toda la comida del plato puede considerarse como una señal de que todavía tienes hambre. Por este motivo, algunas personas dejan un poco de comida en plato para demostrar la generosidad del anfitrión.

En otros países, como Rusia y Filipinas, sucede una costumbre similar, dejando una pequeña porción de comida. No obstante, antiguamente no terminarse toda la comida que te servía se consideraba una buena señal por otros motivos.

La experta en protocolo y etiqueta, María José Gómez y Verdú, ha compartido esta curiosidad en su perfil de TikTok. En la publicación, la profesional comenta que este símbolo servía para mostrar que no pasabas hambre en casa y que estabas en buena situación económica.

Además, este gesto con la comida era utilizado para reafirmar el estatus social frente al resto de comensales en la mesa. Ahora bien, se trata de una costumbre que ha desaparecido por completo en nuestro país.

En la actualidad, sucede prácticamente lo contrario, ya que terminar todo el plato es una muestra de satisfacción. De hecho, es una señal de agradecimiento al cocinero, afirmando que la comida estaba de buen gusto.

Finalmente, Gómez y Verdú se ha despedido de los usuarios recordando que "la buena mesa también incluye buenos modales... y sí, eso implica comerte hasta el último bocado (sin lamer el plato, por favor)", reflexiona.

María José Gómez y Verdú cuenta con más de setecientos mil seguidores en Instagram. La experta en protocolo y etiquetas colaboradora del programa 'Zapeando', en La Sexta', y las revistas 'Semana' y 'Lecturas'.