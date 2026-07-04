PROTOCOLO
Maria José Gómez y Verdú, experta en protocolo: "Los móviles en la mesa, ni bocarriba ni bocabajo ni en el bolsillo"
Durante las comidas, lo más importante es conversar, escuchar y convertir ese tiempo en un espacio real para la familia, según la experta María José Gómez y Verdú.
María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, ha comentado que la mesa sigue siendo un espacio de conversación, atención y convivencia, y por eso el móvil sobra por completo cuando llega la comida. Su mensaje es claro: el teléfono no debería estar ni visible sobre la mesa ni guardado a medias en el bolsillo, porque su mera presencia interrumpe el clima familiar y resta presencia a quien comparte ese momento.
La mesa como espacio familiar
Para Gómez y Verdú, la mesa no es solo el lugar donde se come, sino donde realmente se hace familia, tal y como ha compartido en redes sociales a través de Fundación CEU. Allí se conversa, se pregunta, se escucha y se observa cómo están los demás, especialmente los hijos.
Por eso considera tan importante que ese rato no esté dominado por pantallas, porque la atención debe estar en las personas y no en el teléfono. La experta defiende que el móvil rompe la dinámica de la mesa incluso cuando no se está usando, así que toca eliminarlo por completo de la ecuación.
Tenerlo sobre la mesa, boca arriba o boca abajo, transmite disponibilidad constante y deja la conversación en segundo plano. Guardarlo en el bolsillo tampoco resuelve el problema si sigue presente como distracción mental. En su visión, la educación empieza por mostrar presencia real, no por aparentarla.
Qué propone en su lugar
Su planteamiento es sencillo: durante desayunos, comidas y cenas, el foco debe estar en la familia, la charla y la convivencia. Esa es la razón por la que utiliza la mesa como un pequeño espacio educativo donde se transmiten hábitos, modales y atención mutua.
Al apartar el móvil, se recupera un tiempo que puede servir para saber cómo están los hijos o qué les preocupa. Gómez y Verdú no plantea esto como una prohibición rígida, sino como una forma de cuidar el vínculo. Su mensaje conecta con una idea más amplia de protocolo moderno: las formas no son solo normas vacías, sino herramientas para demostrar respeto y crear un entorno agradable.
En ese sentido, la mesa funciona como uno de los mejores escenarios para practicar esos buenos modales. Si se quiere llevar su consejo a la práctica, lo más útil es dejar el móvil fuera de la mesa antes de empezar a comer. No dejarlo al lado ni nada que pueda ayudar a que se convierta en una tentación constante.
Así, la charla en familia deja de competir con notificaciones, mensajes o redes sociales y vuelve a ser un momento compartido de verdad.
- Josep Pedrerol frena en seco el tenso cara a cara entre María Trisac y Carme Barceló
- Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
- Ya ha entrado en vigor: Cambios en las letras de las matrículas de los coches a partir del 1 de julio de 2026
- Inés García desvela cómo conoció a Lamine Yamal: 'Llevamos mucho más tiempo del que os imagináis
- José Elías, empresario: 'La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Este es el mejor municipio para invertir en Catalunya; no hay control de alquileres y hay buenos salarios
- Antena 3 se despide de 'El Hormiguero'