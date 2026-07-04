Maria José Gómez y Verdú, experta en protocolo: "Los móviles en la mesa, ni bocarriba ni bocabajo ni en el bolsillo"

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, ha comentado que la mesa sigue siendo un espacio de conversación, atención y convivencia, y por eso el móvil sobra por completo cuando llega la comida. Su mensaje es claro: el teléfono no debería estar ni visible sobre la mesa ni guardado a medias en el bolsillo, porque su mera presencia interrumpe el clima familiar y resta presencia a quien comparte ese momento.

La mesa como espacio familiar

Para Gómez y Verdú, la mesa no es solo el lugar donde se come, sino donde realmente se hace familia, tal y como ha compartido en redes sociales a través de Fundación CEU. Allí se conversa, se pregunta, se escucha y se observa cómo están los demás, especialmente los hijos.

Por eso considera tan importante que ese rato no esté dominado por pantallas, porque la atención debe estar en las personas y no en el teléfono. La experta defiende que el móvil rompe la dinámica de la mesa incluso cuando no se está usando, así que toca eliminarlo por completo de la ecuación.

Tenerlo sobre la mesa, boca arriba o boca abajo, transmite disponibilidad constante y deja la conversación en segundo plano. Guardarlo en el bolsillo tampoco resuelve el problema si sigue presente como distracción mental. En su visión, la educación empieza por mostrar presencia real, no por aparentarla.

Qué propone en su lugar

Su planteamiento es sencillo: durante desayunos, comidas y cenas, el foco debe estar en la familia, la charla y la convivencia. Esa es la razón por la que utiliza la mesa como un pequeño espacio educativo donde se transmiten hábitos, modales y atención mutua.

Al apartar el móvil, se recupera un tiempo que puede servir para saber cómo están los hijos o qué les preocupa. Gómez y Verdú no plantea esto como una prohibición rígida, sino como una forma de cuidar el vínculo. Su mensaje conecta con una idea más amplia de protocolo moderno: las formas no son solo normas vacías, sino herramientas para demostrar respeto y crear un entorno agradable.

En ese sentido, la mesa funciona como uno de los mejores escenarios para practicar esos buenos modales. Si se quiere llevar su consejo a la práctica, lo más útil es dejar el móvil fuera de la mesa antes de empezar a comer. No dejarlo al lado ni nada que pueda ayudar a que se convierta en una tentación constante.

Así, la charla en familia deja de competir con notificaciones, mensajes o redes sociales y vuelve a ser un momento compartido de verdad.