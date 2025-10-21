María Cristina, notaria experta en herencias: "Mucho cuidado con renunciar a una herencia para que pase directamente a vuestros hijos"

Recibir una herencia puede ser positivo, pero también trae complicaciones. Cuando fallece un padre o una madre y hay varios hermanos, uno de ellos podría pensar que lo mejor es renunciar a la herencia para que sus hijos reciban la totalidad del patrimonio.

Sin embargo, es importante considerar diversos aspectos antes de tomar esta decisión, tal como explica María Cristina, notaria experta en herencias, en un vídeo de TikTok, que cuenta con más de 8 mil visualizaciones.

La experta empieza advirtiendo que si "vuestros padres han fallecido, sois varios hermanos y uno de vosotros ha pensado que mejor renunciar a esa herencia para que pase directamente a vuestros hijos, pues mucho cuidado".

Advierte de que "esas denuncias en territorio de Derecho Común no funcionan", además señala que hay que tener en cuenta un aspecto diferencial: si hay testamento o no. "En tal caso, hay dos posibilidades", comparte en el vídeo.

María Cristina desvela lo que hay que tener en cuenta antes de rechazar una herencia / Sport

El primer supuesto es si hay testamento y está previsto la sustitución vulgar en caso de renuncia en favos de los nietos: "Pero muy atentos porque esos nietos no tienen derecho a legítima estricta".

Por esta razón, la notaria indica que la legítima "corresponderá por entero al hermano del renunciante que sí acepta la herencia", excepto de que esto también estuviese marcado en el testamento.

La segunda es que "no haya prevista sustitución vulgar". En ese caso, los nietos no recibirán nada, ya que heredaría el hermano del renunciante tras aceptar la herencia, consiguiendo la totalidad.

Aunque si no hay testamento, María Cristina desvela que "si solo renuncia uno de los hijos, toda la herencia es para el hermano que sí acepta", dejando a los nietos del renunciante sin nada.