SOCIEDAD
María Cristina, notaria, aclara las dudas sobre el testamento: "El viudo siempre es heredero forzoso"
El cónyuge recibiría una parte de la herencia sin importar la organización de los bienes
Cuando fallece una persona, puede transmitir por voluntad propia o por ley algunos de sus bienes, derechos y obligaciones. La distribución de los mismos queda reflejada en el testamento, un documento legal y personal designado para los herederos y legatarios.
No obstante, la legislación contempla diferentes situaciones. Por este motivo, la notaria María Cristina Clemente ha aclarado una de las dudas más frecuentes en sus redes sociales.
En uno de sus últimos vídeos, la notaria de Notaría Buendía confirma que el viudo no puede quedarse sin derechos sucesorios: "El viudo siempre es heredero forzoso de su cónyuge", apunta María Cristina.
De esta forma, el cónyuge recibiría una parte de la herencia, sin importar la organización de los bienes gananciales. "Aunque no haya hijos comunes y tanto si está casado en gananciales como en separación de bienes", afirma la notaria.
Es decir, una persona casada en separación de bienes, sin hijos comunes y con hijos de anteriores relaciones, no puede dejar a su cónyuge fuera de la herencia: "El cónyuge siempre es heredero forzoso, siempre tiene derecho a su legítima", destaca María Cristina Clemente.
Sin embargo, este usufructo corresponde a "una tercera parte de la herencia", con independencia del ejemplo anterior. Ahora bien, la única diferencia está en quién es la persona que toma la decisión de conmutar.
"Esa decisión de transformación del usufructo corresponde a esos hijos", detalla la notaria. En caso de que los hijos fueran solo del fallecido, "corresponderá al cónyuge viudo" decidir sobre la transformación del usufructo.
La sucesión intestada se aplica cuando no hay testamento. Según la normativa, primero heredarán hijos y descendientes, seguido de padres y ascendientes, después cónyuge, y por último, hermanos/sobrinos y parientes de hasta cuarto grado. Si no hubiera ningún familiar con derechos, heredaría el Estado.
- Jorge Rey lanza una nueva alerta: una fuerte 'DANA' va a llegar en las próximas horas
- Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
- Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
- Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
- Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
- Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
- El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar