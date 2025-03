María Casado sorprende con su forma de despedir un informativo de televisión: "No me han obligado"

Este pasado domingo, la emisión nocturna de 'Informativos Telecinco' fue despedida de una forma inusual. En los últimos tiempos, los registros televisivos han cambiado. Los informativos eran conocidos por tener un tono formal, serio y de rigor.

No obstante, la comunicación ha evolucionado y la información se presenta de una manera más dinámica. María Casado ha dado un paso más allá despidiéndose de los espectadores con una canción. "En tan solo treinta segundos, alguien va a cantar en directo, aquí, una canción de Los Pecos", señalaba al inicio.

La presentadora cerró la conexión cantando el clásico 'Háblame de ti' de 'Los Pecos'. El grupo español había ofrecido un concierto en el Movistar Arena de Madrid, perteneciente a su nueva gira, 'Dos voces y una historia'.

Durante el tramo final, Casado se hizo con un micrófono y al más puro estilo 'karaoke' animando a los espectadores a acompañarla: "¿Cantan conmigo? Que sé que se la saben, eh", decía mientras sonaban las primeras notas.

"No me han obligado a esto, ya se lo tengo que decir", advertía a la audiencia, mostrándose decidida con la interpretación. La comunicadora entonaba y se dirigía a las cámaras, sin mostrar vergüenza.

Después de cantar unos versos de la canción, la periodista cerró el directo de Informativos Telecinco con una reflexión: "Que nos vamos, que pasen una buena semana, que pierdan la vergüenza, que disfruten, y nos vemos el sábado. Un beso muy grande, ¡adiós!".

Esta novedad, sin embargo, ha suscitado un debate entre los propios medios de comunicación y las redes sociales. Hay un sinfín de opiniones al respecto, de dentro y fuera del sector.

"Un informativo no tiene por qué ser un coñazo, pero no es un show. Ni todo debería valer por la audiencia y la viralidad", decía un usuario en X. "María Casado es una diosa televisiva" o "No deja de sorprender y cada día a mejor", fueron algunos de los elogios que recibió la periodista.