Maria Branyas, fallecida a los 117 años, clave para el aumento de las ventas de La Fageda

En los últimos días ha salido un reciente estudio a la luz en el que se muestra cómo La Fageda ha experimentado un aumento en sus ventas de carácter significativo desde agosto de 2024.

La investigación, llevada a cabo por el Instituto de Josep Carreras, determinó cuál podría ser el causante de este fenómeno que se ha generado alrededor de la compañía.

Y es que una de sus hipótesis tiene que ver con la figura de María Branyas, una mujer que falleció a los 117 años y que era forofa de los productos lácteos de La Fageda.

Maria Branyas, la superanciana más longeva del mundo, en su cumpleaños de 117 años. / ·

Al parecer, todo tuvo que ver con que el caso de María fue publicado por medios de todo el mundo al haber sido la persona con mayor edad en todo el mundo, lo cual habría tenido una gran repercusión en el rendimiento de La Fageda.

No obstante, una de las representantes de la compañía, Esther Carrera, ha recalcado que esto no producirá cambio alguno en la calidad de los productos de la empresa.

Trabajadores de 'La Fageda' delante de la sede en Olot. / ·

"Queremos ser buenos, no grandes" eran las palabras que utilizaba Carrera para tranquilizar a los clienges de La Fageda de cara al futuro de la compañía y la futurible expansión de la misma.

Y es que, según se ha revelado por parte de la empresa, tanto Reino Unido como Estados Unidos están empezando a hacer pedidos masivos de productos de La Fageda para vender en sus supermercados.

Algo que consta como una historia que demuestra que, en muchas ocasiones, las personas son capaces de mover montañas con más eficacia incluso que una mastodóntica campaña de marketing.