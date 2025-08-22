María Aperador, criminóloga: "Tus conversaciones privadas con ChatGPT podrían encontrarse en Google"

El uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT se ha extendido rápidamente en todo el mundo, ofreciendo desde asistencia para tareas escolares y profesionales hasta apoyo emocional. Sin embargo, junto con su popularidad surgen preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de los datos compartidos en estas plataformas.

Los usuarios deben ser conscientes de que incluso conversaciones que parecen privadas podrían ser visibles si se comparten de determinadas formas. Es por ello que María Aperador, criminóloga y experta en ciberseguridad, ha utilizado sus redes sociales para advertir sobre los riesgos asociados al uso de ChatGPT.

Hace pocos días, la divulgadora Lanzó una advertencia: "Tus conversaciones privadas con ChatGPT podrían encontrarse en Google". A través de su cuenta de TikTok, la especialista ha informado sobre el tema a sus seguidores y ha dado las claves sobre cómo proteger su información personal y evitar que dichos datos terminen en manos no deseadas.

Más de 100.000 conversaciones públicas

Tal como informa, algunas investigaciones recientes han mostrado que más de 19.000 conversaciones de ChatGPT se habían indexado en Bing, mientras que otros chatbots, como Perplexity, contaban con casi 96.000 conversaciones públicas. Estos datos demuestran que la exposición de información personal puede ser más amplia de lo que muchos imaginan. Pero, ¿cómo han acabado allí esas conversaciones supuestamente privadas?

La criminóloga explica que el problema surge de la función llamada "Compartir chat", que permite a los usuarios generar un enlace público para compartir sus conversaciones. Si se utiliza esta opción, la conversación podría ser indexada por motores de búsqueda como Google o Bing, haciendo que el contenido estuviera accesible a cualquiera.

Desactiva esta función

Aunque OpenAI ha eliminado recientemente esta función, Aperador insiste en la importancia de revisar "muy bien las opciones de privacidad cuando quieras compartir un chat de Chat GPT".

Una de sus recomendaciones es desactivar la opción de compartir chat (si aún aparece) y utilizar funciones de chat privado siempre que sea posible. Esto implica que los enlaces generados no sean públicos y que solo personas de confianza tengan acceso a las conversaciones. Además, aconseja no incluir información sensible como datos bancarios o identificativos al interactuar con la inteligencia artificial.

La especialista subraya que, aunque la eliminación de la función “Compartir chat” ha mitigado el problema, la responsabilidad recae en los usuarios para revisar las configuraciones de privacidad y proteger sus datos. Una revisión regular de estas opciones puede prevenir que información personal se haga accesible en la web.