María (25 años), hija de Pep Guardiola: "El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos"

Están siendo días muy emotivos para Pep Guardiola después de anunciar que ya no será el entrenador del Manchester City tras diez temporadas en el conjunto 'cityzen'. El técnico de Santpedor tenía contrato en vigor hasta 2027, pero tomó la decisión de cortar de raíz, ya que no ha sido una temporada nada fácil, especialmente tras caer derrotado en Champions League con el Real Madrid y perder por la mínima la Premier League.

El pasado domingo, Guardiola se despidió por todo lo alto en el Etihad Stadium, a pesar de que no pudo ganar su último partido como entrenador del Manchester City, ya que el Aston Villa, dirigido por Unai Emery, asaltó el feudo 'cityzen' tras ganar por 1-2. Al acabar el encuentro, el técnico catalán tuvo un emotivo homenaje para decir adiós a lo que ha sido su casa durante 10 años. Sin embargo, seguirá vinculado al club inglés, pero como representante.

Ayer, su hija, María Guardiola, compartió en Instagram una carta para explicar todo lo que han vivido durante su estancia en Manchester. Aparte, publicó imágenes inéditas de ambos. En primer lugar, la influencer empezó diciendo: "Parpadeamos y han pasado 10 años. 10 temporadas. Cientos de partidos fuera de casa, viajes a Wembley, demasiadas noches en el Bernabéu, y millones de recuerdos".

Quiso dejar claro que "el fútbol nunca fue solo un deporte", pues les ha cambiado radicalmente la vida: "Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos. Desde que tengo memoria, eran estadios de fútbol. Mudarnos a Doha, México, Roma, Brescia, Barcelona, Nueva York, Múnich y Manchester. Gracias por darnos una infancia construida alrededor del deporte, algo tan raro y especial".

El adiós de Pep Guardiola / EFE

En 14 años, María vivió ocho mudanzas: "Manchester es muy difícil de poner en palabras. Cambiaste la liga más respetada del mundo. Lograste cosas y rompiste récords que quizás nunca se repitan. Y nosotros pudimos experimentarlo todo desde el asiento más cercano posible".

"Las lágrimas más felices y las más tristes vinieron del fútbol, porque verte vivir cada segundo con tanta intensidad nos hizo sentir todo contigo. Esos 90 minutos en los que el mundo parece detenerse. Creemos que la gente olvida rápido porque el fútbol avanza deprisa y siempre empieza una nueva temporada. Pero con el tiempo, nos daremos cuenta de lo imposibles que son realmente esos números. 41 trofeos en 16 años", siguió recalcando.

María Guardiola se sincera sobre el paso de su padre por el Manchester City / Instagram

No tiene dudas de que deja un legado en el mundo del fútbol: "La gente hablará e intentará explicar cómo se sintió esta era, hablarán de tus equipos, de cómo hacían sentir a la gente. Porque más allá de los trofeos, nos diste recuerdos por los que escapábamos de la vida real".

María Guardiola, en el Etihad Stadium / Instagram

Por ello, María remarcó que "ha sido un privilegio verte y apoyarte durante casi 25 años. Gracias por siempre acercarnos a todo, por incluirnos en ello todo. El mayor privilegio ha sido vivirlo todo a tu lado. Como ciudadanos, aficionados al fútbol y rivales, echaremos de menos verte en nuestras pantallas cada semana. Porque sin darnos cuenta, hay un partido final, un silbato final. Y ninguno de nosotros está realmente preparado para ese momento".

También, se quiso acordar de su madre, Cristina Serra, pues "las cosas hermosas en nuestras vidas siempre se remontan a este juego".

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Por último, se abrió en canal diciendo: "Para el mundo, estos fueron momentos históricos del fútbol; para nosotros, fueron recuerdos familiares, y no creo que ninguno de nosotros se diera cuenta, mientras lo vivíamos, de que estábamos dentro de la historia del fútbol. Y eso permanece mucho después del silbato final".