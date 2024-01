Mari rechaza de lo lindo a su cita en 'First Dates': "Ni muerta, ni hecha cachos, tendría otra cita contigo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jose Luis que tiene claro que lo que le quede de vida quiere ser feliz con una mujer, su matrimonio se rompió por la falta de sexo cuando tienes hijos”. Le ha contado a Carlos Sobera que la cosa se fue apagando poco a poco porque comenzaron la relación muy jóvenes. Después de volver a la soltería ha tenido muchas relaciones "en doce años he vivido más en el tema sexual que en toda mi vida entera".

A cenar con él ha llegado 'la Mari' que se ha presentado como una mujer que ha tenido muchas peleas porque los hombres se piensan lo que no es al verla detrás de una barra “mi apodo es Mari, la borde”. Los dos eran sevillanos y a José Luis le ha gustado, pero a Mari no le ha encantado tanto.

Él le ha contado que el momento más feliz de su vida fue cuando se divorció y le ha explicado que su modelo perfecto de relación de pareja es: “de viernes, sábado y el domingo nos recogemos. Yo no aguanto a una mujer 24 horas”, le ha dicho.

A Mari, directamente le ha entrado la risa porque no se podía creer que le estuviera pidiendo una relación de fin de semana y ante su reacción el soltero ha pensado que Mari buscaba un marido, pero ella le ha soltado: “estoy separada, gracias a Dios”, y a José Luis le ha parecido una buena idea llamarle “cariño”, algo que no ha gustado nada a Mari que ha intentado marcar las distancias pero él ha insistido y al saber que ella buscaba una relación le ha soltado “pues aquí está papá”.

Una frase que ha terminado por desatar el disgusto de la soltera:“¿Papá? Papá de tus hijos. He sentido ganas de levantarme y marcharme”, ha asegurado Mair atónita con la situación.

En el momento de la decisión final, José Luis le ha dicho que él había estado bien y que le había gustado hasta su carácter, pero ella le ha soltado un “ni muerta ni hecha cachos, como dicen en mi pueblo, tendría otra cita contigo”.