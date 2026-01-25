Margarita, de 71 años, que vivía en un velero y ha acabado siendo desahuciada

Una mujer ha estado viviendo en un velero hasta sus 71 años de edad. Hasta sus 71, no por su fallecimiento ni elección, sino porque la han desahuciado. La Guardia Civil y la Policía Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria se presentaron en lo que ella consideraba su hogar y han procedido al desalojamiento. Alegaron que el velero tenía problemas de flotabilidad, higiene y seguridad. Pero en cualquiera de los casos, esto es algo que ha afectado mucho a la mujer, llamada Margarita.

La plataforma Derecho al Techo informó que el caso ha sido atendido por los Servicios Municipales de Las Palmas. El consistoro ha sido el que ha coordinado la respuesta de alojamiento tras el desahucio del barco. La plataforma indicó que Margarita se encuentra muy afectada y que en la embarcación estaban muchas de sus pertenencias y recuerdos personales.

Afortunadamente, Derecho al Trabajo ha conseguido recuperar gran parte de las pertenencias de la mujer, incluida la documentación. Acto que se realizó en acompañamiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Tras el desahucio, Margarita pasó la noche en un recurso de alojamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Derecho al trabajo sigue intentando proteger a la mujer en esta fase y acompañándola. Aseguran que no está en condiciones de realizar ningún tipo de declaración dado su estado de fragilidad. Margarita consideraba al velero su hogar y se encuentra actualmente muy conmocionada, aseguran desde la plataforma.