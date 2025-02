Marcus Jordan, hijo de Michael Jordan, es arrestado... otra vez: Este es el motivo

Michael Jordan es considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de toda la historia de este deporte. Algunos incluso le sitúan en el escalón más alto y le colocan el apelativo de 'G.O.A.T.', que significa 'Mejor de Todos los Tiempos', en inglés.

Cuando un personaje de este calibre tiene descendencia, los seguidores más fieles esperan que los genes trasladen esa habilidad y aparezca un nuevo gran jugador en el futuro. El claro ejemplo es Leo Messi y el seguimiento que recibe su hijo Thiago, que ahora juega en la academia del Inter Miami.

El hijo de 'Air Jordan', de nombre Marcus (Chicago, 1990), sin embargo, decidió no seguir la senda de su padre, al menos a nivel profesional. Quizás fuera la mejor de las opciones, pues las comparaciones serían inevitables y lo más seguro es que saliera perdiendo en todos los aspectos.

En su lugar, Marcus Jordan decidió dedicarse al mundo del coleccionismo. Es propietario de la tienda Trophy Room, con origen en la habitación de los trofeos que tenía su padre como jugador, y ha colaborado en más de una ocasión con la marca creada por su padre en Nike para lanzamientos exclusivos de zapatillas que alcanzan precios desorbitados.

Pasado turbulento

En 2010, ya fue noticia por su gusto por su alto gasto en algunos 'nightclubs' de Las Vegas, sumando tickets de 50.000 dólares, aunque en ese momento formaba parte de un equipo universitario, en su segundo año en la institución. En 2012 fue arrestado por primera vez por una discusión subida de tono con dos mujeres a la salida de un hotel, mientras estaba en estado de ebriedad.

La última polémica de Marcus lo vinculaba sentimentalmente con Larsa Pippen, la exmujer del excompañero de equipo de su padre y leyenda de los Bulls, Scottie Pippen, con quien mantuvo una relación entre 2022 y 2024. La última persona con quien se le ha asociado es otra ex de un gran rostro de la cultura estadounidense, en este caso, Eddie Murphy. Además, Marcus es toda una estrella de los 'realities' norteamericanos tras su aparición en la segunda temporada de 'The Traitors'.

El hijo de Michael Jordan junto a la exmujer de Scottie Pippen. / ·

Marcus Jordan, arrestado de nuevo

Ahora, el hijo de Michel Jordan ha vuelto a ser capturado por las autoridades, esta vez en Florida, por posesión de cocaína y ha sido enviado a la prisión bajo arresto, con una fianza de 4.000 dólares.

Esta no sería la primera vez que se relaciona a Marcus con esta sustancia, pues hace unos meses surgía un vídeo en el que se le puede ver consumiéndola mientras se encontraba descansando con otra gente. Sin embargo, sí que se ha publicado la fotografía del arresto, algo muy común en los Estados Unidos y que permite tener instantáneas muchas veces surrealistas de los detenidos.

Fotografía del arresto de Marcus Jordan. / ·

Además, en el arresto más reciente también se le imputan cargos de conducción bajo los efectos del alcohol de su Lamborghini Urus, que atascó en unos raíles de tren. Ante este suceso, Marcus se defendía alegando que solamente tuvo un pequeño desliz: "¡Soy el hijo de Michael Jordan! No he hecho nada malo. Solo estaba intentando llegar a casa y he hecho mal un giro", comentaba a los agentes en el momento del arresto, grabado por las cámaras del cuerpo de policía. Finalmente, también se le imputan cargos de resistencia a la autoridad.