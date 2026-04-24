Marcos Vázquez, gurú del fitness, sobre el mayor error a la hora de adelgazar: "No va a ocurrir. Vas a aguantar dos semanas"

Hay muchos motivos por los que una persona no tiene éxito al empezar un proceso de pérdida de peso, y Marcos Vázquez, gurú del fitness, tiene claro cuál es el más habitual: no tener un plan claro desde el principio.

Así lo contaba el experto en una entrevista concedida a ¨Mundo Deportivo¨, donde especificaba la importancia que supone empezar este tipo de procesos siguiendo una estrategia concreta y específica.

A esto último hay que añadir que las expectativas que se tienen normalmente a la hora de adelgazar pueden jugarnos una mala pasada. De hecho, Marcos Vázquez asegura que la percepción al respecto suele ser irracional:

¨La gente espera perder diez kilos que acumula en los últimos cinco años en solo un mes. Tendemos a sobreestimar lo que podemos logran en un mes, pero a subestimar lo que podemos lograr en un año¨, comentaba.

En relación a esto último, el gurú del fitness resalta un tercer error crucial que tiene que ver con un elemento peligroso: la motivación. Sobre todo porque, mal entendida, puede convertirse en un arma de doble filo a la hora de adelgazar.

¨El tercer gran error es intentar cambiar mucho de golpe. Vejo de beber, de fumar, empiezo a comer bien, me quito los ultraprocesados, duermo ocho horas al día y voy al gimnasio. Así vas a aguantar dos semanas¨, relataba en la entrevista.

Para poder adelgazar, no existe una varita mágica. Lo que resalta el experto en fitness ha sido respaldado por muchísimos estudios en los últimos años: existe una correlación directa entre los conceptos de progresividad y eficacia en los procesos de pérdida de peso.

Sobre todo, entendiendo que cambiar de hábitos de forma brusca puede convertirse en una tarea generadora de frustración y sentimientos de fracaso en la persona en caso de no conseguirlo. Así, lo más importante de todo reside en esa clave mencionada por muchos expertos: la constancia.