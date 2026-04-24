SALUD
Marcos Vázquez, gurú del fitness, sobre el mayor error a la hora de adelgazar: "No va a ocurrir. Vas a aguantar dos semanas"
Estos son los motivos por los que una persona no logra bajar de peso, según el experto
Hay muchos motivos por los que una persona no tiene éxito al empezar un proceso de pérdida de peso, y Marcos Vázquez, gurú del fitness, tiene claro cuál es el más habitual: no tener un plan claro desde el principio.
Así lo contaba el experto en una entrevista concedida a ¨Mundo Deportivo¨, donde especificaba la importancia que supone empezar este tipo de procesos siguiendo una estrategia concreta y específica.
A esto último hay que añadir que las expectativas que se tienen normalmente a la hora de adelgazar pueden jugarnos una mala pasada. De hecho, Marcos Vázquez asegura que la percepción al respecto suele ser irracional:
¨La gente espera perder diez kilos que acumula en los últimos cinco años en solo un mes. Tendemos a sobreestimar lo que podemos logran en un mes, pero a subestimar lo que podemos lograr en un año¨, comentaba.
En relación a esto último, el gurú del fitness resalta un tercer error crucial que tiene que ver con un elemento peligroso: la motivación. Sobre todo porque, mal entendida, puede convertirse en un arma de doble filo a la hora de adelgazar.
¨El tercer gran error es intentar cambiar mucho de golpe. Vejo de beber, de fumar, empiezo a comer bien, me quito los ultraprocesados, duermo ocho horas al día y voy al gimnasio. Así vas a aguantar dos semanas¨, relataba en la entrevista.
Para poder adelgazar, no existe una varita mágica. Lo que resalta el experto en fitness ha sido respaldado por muchísimos estudios en los últimos años: existe una correlación directa entre los conceptos de progresividad y eficacia en los procesos de pérdida de peso.
Sobre todo, entendiendo que cambiar de hábitos de forma brusca puede convertirse en una tarea generadora de frustración y sentimientos de fracaso en la persona en caso de no conseguirlo. Así, lo más importante de todo reside en esa clave mencionada por muchos expertos: la constancia.
- Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
- El doctor Ripoll avisa sobre la posible lesión de Lamine: 'Tiene un índice de recaída del 30% y cuidado con el Mundial
- El CTA ratifica la decisión del polémico fuera de juego de Ferran Torres
- Manolo Lama sorprende a todos con su predicción: 'No digo que el Madrid vaya a ser campeón de Liga, pero…”
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- Duro mensaje de Flick a Rashford: el extremo va camino de regreso a la Premier
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Jon Martín!
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal