Marcos Vázquez, experto en nutrición: "Evita tomar café durante las 9 horas previas al sueño para..."

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo, y juega un papel importante en nuestra sociedad como elemento de interacción social. Muchas personas utilizan esta bebida para despertarse, pero también como forma de conexión. Forma parte de desayunos, comidas, y para buscar una dosis de energía extra en las largas jornadas.

Esta bebida tiene beneficios para la salud, siempre que no se exceda en su consumo. En este contexto, el experto en nutrición Marcos Vázquez, asegura que "las personas que toman café viven más que las que no, pero no solo importa la cantidad y la calidad del café, sino también el momento".

Este nutricionista es creador de 'Fitness Revolucionario', y se dedica a la divulgación sobre la actividad física y la salud. En una publicación sobre el café, Vázquez menciona un estudio reciente publicado en European Heart Journal. Dicho informe, "analizó de manera separada a las personas que tomaban café todo el día respecto a las que lo consumían sólo por la mañana".

Los resultados mostraron que "ambos grupos redujeron su mortalidad con relación a las personas que no tomaban nada de café, quienes lo tomaban sólo por la mañana tuvieron mayor protección", asegura el experto durante el vídeo.

"¿Por qué? Pues seguramente porque la cafeína de la tarde interfiere con el descanso nocturno y si dormimos peor nuestra salud no se va a ver tan beneficiada por los polifenoles y otros compuestos saludables del café", añade Vázquez sobre el estudio.

Este aspecto resultaría determinante para aprovechar los beneficios que ofrece el café. "Para saber a qué hora podemos tomar el último café del día podemos revisar un metaanálisis publicado en Sleep Medicine Review que concluye que no hay efecto negativo del café en el sueño si dejamos al menos 9 horas entre el último café y la hora a la que nos acostamos", detalla el experto.

No obstante, el nutricionista apunta que "también podrías tomar sólo descafeinado", para aquellas personas que les cuesta renunciar al hábito de esta bebida. El café descafeinado tiene algunos de los beneficios del café normal, evitando su efecto estimulante.

Finalmente, Vázquez concluye que "estos son valores orientativos ya que unas personas son más sensibles que otras a la cafeína, pero el mensaje final es que el café es mucho más que cafeína y aporta un montón de efectos saludables. Pero para aprovechar al máximo sus beneficios considera tomar café de calidad, idealmente de especialidad, toma entre 2 y 3 tazas al día y no tomes café durante las 9 horas previas a acostarte".