Marcos Franz, de 'Merlí', se sincera sobre cómo superó la depresión: "Sentía que no avanzaba, era terrible"

La serie 'Merlí' marcó a toda una generación en Catalunya. Personajes como Pol, Bruno, Tània o Joan siguen siendo recordados, y el primero, incluso, protagonizó el spin-off 'Sapere Aude'. Sin embargo, el actor Marcos Franz, que dio vida a Gerard, se ha abierto en canal para hablar sobre la depresión que sufrió y cómo superó este proceso.

En un video compartido en X, el intérprete comienza mostrando los titulares de algunos periódicos cuando habló, por primera vez, de sus problemas de salud mental durante el rodaje de 'Merlí'. "Sufrí un proceso de depresión muy fuerte que se me solapó junto a la serie. Lo que dicen los titulares es cierto. No puedo ver la serie porque veo a un Marcos que no soy yo".

Marcos Franz ha hablado sobre los pasos que siguió. "Probé muchas terapias, muchas alternativas, y tuve un buen terapeuta que me dijo de pasar por psiquiatría. Al principio estaba muy reacio, no me gustaba el tema de tomar pastillas, de que algo alterara la química de mi cerebro, algo que me hiciera perder la personalidad o mi esencia".

Pero el actor ha contado que eso le salvó la vida, y ha hablado de un medicamento llamado Sertralina que "fue lo que me ayudó bastante a salir, junto con terapia". Franz explica que "al principio sentí como una súper euforia, como si la química de mi cerebro estuviera segregando un montón de serotonina y me sentía el tío más feliz del mundo". Pero el proceso duró entre una y dos semanas. "Cuando se reguló, me sentí muy bien, dejé deexperimentarr las cosas negativas de la vida que me afectaban".

Franz asegura que no todo es perfecto y que "tienes que pagar con toda la cara de la moneda. Si dejas de tener tristeza, olvídate de tener felicidad. Eso también desaparece. No vas a llorar de tristeza, y tampoco vas a llorar de alegría. Sentía que lo negativo no me afectaba, y esas buenas sensaciones que me podía producir la música, una película o un buen libro desaparecía. No podía sentir el placer positivo de esas cosas".

El actor ha afirmado que estaba "como en piloto automático", ya que la Sertralina también actúa como un compresor. "Si normalmente eres una montaña rusa de emociones y vas de la euforia al tristeza, la Sertralina se va a encargar que vayas del 6 al 4. Evita que te desbordes emocionalmente. Es bueno, pero también bastante malo".

Franz se sentía frustrado de no poder experimentar "lo bueno y lo malo de la vida". Y, junto al psiquiatra, fue reduciendo el consumo de Sertralina hasta que desapareció por completo. "Empecé a tomar terapia, en lugar de pastillas. Las pastillas no te lo van a solucionar todo, pero pueden ser una vía para escapar de un pozo si estás en una especie de vorágine de la que crees que no vas a escapar".

"Estuve años con una depresión y una ansiedad terribles, de verdad. Sentía que no avanzaba, que no hacía nada con mi vida. Todo era autosabotearme, bloqueo... era bastante terrible", ha finalizado el intérprete de 'Merlí'.