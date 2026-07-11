Marcos (18 años): "Quiero ser electricista, tener una carrera universitaria ya no te asegura nada"

Tener una carrera universitaria ya no garantiza encontrar trabajo ni acceder a un puesto con un salario superior a la media. Es la realidad que observan jóvenes como Marcos López, quien ya tiene claro su futuro: quiere ser electricista.

La profesión de electricista atrae cada vez a más jóvenes

Marcos López es un joven de 18 años de A Coruña que recientemente se ha coronado como el ganador del XIX Concurso de Jóvenes Instaladores, algo que ha conseguido después de cursar menos de un año del Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos.

Marcos es de familia electricista, con su padre dirigiendo una empresa dentro del propio sector. Asimismo, asegura que ser electricista ofrece muy buenas oportunidades laborales dado que hay una notoria falta de personal debidamente cualificado.

El joven llega a comentar que "hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada", en declaraciones a El Periódico. Y es que está convencido de que una Formación Profesional permite acceder de manera mucho más directa a un empleo.

Electricista trabajando / sport

Además, Marcos considera que no habla solo por sí mismo: cada vez más jóvenes de su generación están valorando la Formación Profesional y los oficios técnicos como alternativas reales a la universidad. Además de sus oportunidades laborales, destaca el carácter variado del trabajo.

El joven gallego indica que cada instalación eléctrica presenta problemas distintos, y destaca que ha recibido mucha ayuda de sus compañeros durante su proceso de formación. Todo ello hace que considere este trabajo especialmente satisfactorio en el plano personal.

Las palabras de Marcos reflejan un cambio de percepción; ante el aumento del coste de vida y la incertidumbre laboral, muchos jóvenes empiezan a cuestionar que la universidad sea siempre el camino más seguro. Mientras tanto, profesiones técnicas como la de electricista ofrecen una incorporación más directa a sectores con demanda de trabajadores cualificados.

¿Crees que ha llegado el momento de la Formación Profesional o que la universidad continúa siendo la opción más segura? Las declaraciones de Marcos no demuestran por sí solas un cambio generacional, pero sí encajan con una realidad cada vez más visible: los oficios técnicos están recuperando atractivo entre los jóvenes.