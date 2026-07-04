Marc Sansó, psicólogo: "La concentración no es un estado estable ni una capacidad fija que algunas personas "tienen" y otras no"

La psicología deportiva ayuda a desarrollar estrategias para controlar la presión competitiva. Con esta preparación, los atletas entrenan habilidades mentales como la concentración y la resiliencia en momentos de adversidad.

Marc Sansó es psicólogo especializado en psicología de la actividad física y el deporte y alto rendimiento, con más de 10 años de experiencia. El experto trabaja con deportistas de élite, profesionales, amateurs y equipas en múltiples disciplinas.

En redes sociales, Sansó ha compartido una nueva entrada de su blog hablando sobre la concentración del deportista: "No es un estado estable ni una capacidad fija que algunas personas "tienen" y otras no".

Personas corriendo / EFE

Según el psicólogo, la concentración es "una conducta que se va moldeando en función del contexto en el que ocurre". El divulgar señala cómo las personas están expuestas diariamente a múltiples estímulos que compiten continuamente por su atención.

"Interrupciones constantes, cambios de tarea, información simultánea y entornos altamente variables. Este patrón no es neutro, ya que la atención, como cualquier otra conducta, se aprende a partir de lo que se repite", detalla el psicólogo deportivo.

Por este motivo, es habitual que en situaciones de rendimiento se produzcan dificultades para mantenerse enfocado: "No porque la capacidad atencional "falle", sino porque el sistema atencional ha sido entrenado en contextos que favorecen la alternancia constante entre estímulos".

En este sentido, Sansó explica que desde esta perspectiva la concentración consiste en "discriminar la información relevante y reajustar la atención de forma continúa cuando aparecen estímulos competidores".