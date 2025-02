Marcelo revela en 'El Hormiguero' al jugador del Barça que más temía: "Si no quito el pie..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

Hoy ha visitado el programa Marcelo, exjugador de Real Madrid o Fluminense que ha anunciado recientemente su retirada como futbolista. El brasileño estaba sin equipo tras abandonar el conjunto carioca y ha decidido colgar las botas a los 36 años.

El jugador ha hablado sobre todo tipo de temas, y ha habido un momento donde Pablo Motos le ha hecho preguntas más concretas. Una de ellas ha sido sobre el futbolista al que más miedo le tenía cuando le venía llegar de frente. La respuesta de Marcelo ha sido clara: Carles Puyol.

El brasileo ha contado una anécdota: "Me acuerdo que hice una jugada, regateé a uno y Puyol viene. Yo pensé que estaba cerca del balón, no va a llegar, y no me iba a dar una entrada. Pero de lejos llegó y se tiró. Si yo no quito el pie... fuera", ha bromeado.

Asimismo, Marcelo ha explicado que uno de los jugadores que más le ha impresionado, más allá de Ronaldinho, ha sido Isco. "Era el jugador que decía 'en el entrenamiento no me van a robar el balón'. Y era difícil", ha dicho.