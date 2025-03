Marcelo responde en 'La Revuelta' si Messi es el mejor de la historia: "Las comparaciones..."

'La Revuelta' llegó hace unos meses a TVE para revolucionar las noches entre semana. 'El Hormiguero', que ha dominado el 'acces prime time' con puño de hierro, se ha encontrado con un rival férreo y muy duro para luchar por tener la máxima audiencia.

El programa se emite de lunes a jueves a las 21:40 h. Presentado por David Broncano y con Ricardo Castella, Jorge Ponce y Grison como colaboradores habituales, 'La Revuelta' cuenta siempre con invitados de lujo para entrevistarlos con un tono distendido y relajado.

El invitado de este lunes ha sido Marcelo, exjugador del Real Madrid que anunció su retirada como futbolista profesional hace unos meses. El brasileño ha hablado de sus inicios en el club blanco, de su relación de Cristiano y de su trayectoria como futbolista. Dicho esto, el nombre de Messi ha ocupado una parte de la entrevista.

Todo ha surgido al hablar sobre Isco y su perro, conocido por llamarse Messi. Entonces, Broncano ha defendido el nombre del can, puesto que el argentino es "el mejor de la historia". Al escuchar el comentario, Marcelo ha respondido con un "¿eh?".

"No hay uno mejor de la historia. Las comparaciones ya... son diferentes. Aprecio mucho a Messi, es un crack, es increíble. He nacido en un sitio donde regatear es lo mejor que hay. Y hay jugadores de este estilo, de estilo que Sergio (Ramos) que defiende, de Puyol, de Piqué... Elegir uno... los que han jugado antes como, Maradona, Pelé, Cruyff...". El exjugador no ha querido mojarse eligiendo un nombre.