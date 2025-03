Marcelo calienta el derbi madrileño: el mensaje que indigna a la afición del Atlético de Madrid

Dieciséis equipos luchan por alzarse con el título de la Champions League, pero solo uno podrá hacerlo en el Allianz Arena. Uno de los máximos candidatos es el Real Madrid, ya que defiende su corona en Europa, pero no tiene un camino fácil para llegar a Múnich. Esta noche, se verá las caras contra uno de sus máximos rivales, el Atlético de Madrid.

No obstante, los de Carlo Ancelotti no llegan en su mejor momento tras caer derrotados en el Benito Villamarín (2-1). A pesar de eliminar al Manchester City en la Champions League, el equipo merengue no acaba de encontrar las mejores sensaciones en el terreno de juego. Además, en el peor momento de la temporada, debido a que ya no pueden fallar si quieren lograr títulos e ir a Cibeles.

En cambio, el equipo liderado por el Cholo Simeone se encuentra en su mejor momento de la temporada y quiere acabar de herir a su máximo rival. Por otro lado, los colchoneros quieren redimirse de las dos finales perdidas en Lisboa y Milán contra el Real Madrid, y no hay mejor manera que hacerlo esta temporada. Además, son conocedores que el resultado de hoy será clave, ya que la vuelta se juega en el Cívitas Metropolitano con su afición.

Con todo el revuelo que genera un derbi en la capital de España, Marcelo, excapitán del Real Madrid, acudió ayer a 'La Revuelta'. El brasileño habló con David Broncano sobre su trayectoria profesional, su relación con Cristiano Ronaldo, el legado de Florentino Pérez en el Real Madrid y la rivalidad con el Atlético de Madrid, entre otras cosas.

Durante la entrevista, Marcelo decidió calentar el derbi madrileño de esta noche. El exjugador del Real Madrid le regaló una camiseta del equipo merengue con la que ganó al Atlético de Madrid en la final de la Champions de Milán a Broncano, sabiendo que el presentador jiennense es fiel al equipo del Cholo Simeone.

En el momento que le entregó la camiseta, el brasileño quiso mandar un mensaje a toda la afición colchonera: "El gol de Sergio Ramos fue un gusto tremendo. Lo vi a cámara lenta, pero es que encima vi a gente del Atlético de Madrid abriendo el champán, sacando las camisetas. Hasta que el árbitro no pita el final...".