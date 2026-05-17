Marc Romera, especialista en nutrición: "Hemos demonizado los carbohidratos, pero son esenciales si sabes cuándo y cómo tomarlos"

Dado el auge de las tecnologías de la comunicación y el mayor acceso a la información, ha sido creciente la preocupación de las personas por su salud, lo cual se ha manifestado a través de una mayor conciencia sobre la importancia de hacer ejercicio y de cuidar la alimentación.

Sin embargo, en ocasiones, se presentan circunstancias en las que las personas van más allá de lo saludable y toman conductas contraproducentes, tal y como indica Marc Romera, especialista en salud metabólica, nutrición y entrenamiento de fuerza, en el podcast 'Impacientes'.

"Hemos demonizado los carbohidratos, pero son esenciales si sabes cuándo y cómo tomarlos", anticipó Romera, quien dedicó gran parte de sus intervenciones a aclarar la realidad tras el consumo de los carbohidratos.

“Hay gente que hace keto y entrena duro creyendo que quema grasa directamente pero, en realidad, está tirando de glucosa generada a partir de proteína muscular. Así pierdes músculo en lugar de ganarlo", continúa ilustrando.

Por ende, propone incluir carbohidratos en la dieta de manera estratégica, es decir, antes y después del ejercicio, para mejorar el rendimiento y preservar la masa muscular.

"Tomarlos antes del entrenamiento nos da energía inmediata; después, favorecen la recuperación y la síntesis proteica", explicó Romera, quien posteriormente alertó sobre los riesgos de mantener dietas con muy pocos carbohidratos y los ayunos extendidos sin supervisión.

"He visto muchas analíticas donde la insulina está por los suelos y la gente piensa que está bien, pero luego se pegan un atracón y les da un bajón tremendo", narró.

No obstante, lo que sí está claro es que el entrenamiento de fuerza es clave tanto para verse bien como para mejorar el metabolismo. “Si entrenas y comes carbohidratos después, la glucosa va al músculo, no al tejido graso. La insulina no es el enemigo, como dicen algunos gurús; bien utilizada, puede ser una aliada en el desarrollo muscular”, detalló.

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“Puedes entrenar y comer perfecto, pero si estás estresado y duermes mal, el cortisol te sabotea. Hay que moverse más, pero también descansar", sentencia el especialista, quien concluye asegurando que la clave está en tener un estilo de vida coherente, basado en hábitos sostenibles y que se adapten a la específica rutina de la persona que los lleva a cabo.