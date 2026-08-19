Marc, panadero en Suiza: "Si estás empezando en un puesto de entrada como lavaplatos y quieres avanzar, considera estas acciones prácticas"

¿Alguna vez te has planteado trabajar en un país como Suiza pero no acabas de tener del todo claro qué requisitos necesitas cumplir? Marc, un joven español que trabaja como panadero en Suiza, habla de las tres cosas más importantes que debes considerar antes de dar el salto.

Las tres cosas que Marc considera imprescindibles para trabajar en Suiza

En primer lugar, Marc considera fundamental ser ciudadano de la Unión Europea (y en particular menciona contar con el correspondiente pasaporte). Para un español, esta condición facilita considerablemente el acceso al mercado laboral suizo, aunque también será necesario cumplir con los trámites correspondientes en función de la duración del contrato.

El segundo factor que menciona Marc es muy importante para aspirar a potenciales trabajos en Suiza: experiencia. Sin experiencia laboral, que surja una contratación en el extranjero va a ser especialmente complicado.

Asimismo, Marc menciona una serie de puestos que se encuentran en muy alta demanda en Suiza: camarero, lavaplatos, recepcionista en hoteles, trabajando en la obra o como mozo de almacén; todo esto son alternativas que se buscan mucho en Suiza.

El punto tres es, en última instancia, el más importante para determinar a qué clase de proyección profesional puedes aspirar en un país como Suiza, y ese es el de los idiomas. Sin idiomas, las posibilidades de progresar profesionalmente pueden reducirse considerablemente.

La bandera suiza / sport

"El inglés, el inglés lo necesitas para hablar con tu jefe", señala Marc. Asimismo, apunta que sin un nivel equivalente a un B1 o B2, va a ser muy complicado que se puedan mantener conversaciones 'normales' en el puesto de trabajo.

Más allá de que Marc considera que contar con un buen nivel de inglés es prácticamente indispensable para buscar trabajo en el extranjero, también señala que saber alemán, francés o italiano puede llegar a ser muy útil de cara al público.

Parque eólico más elevado de Europa en Griessee, en los Alpes suizos, Valais, Suiza el 30 de septiembre de 2016. / OLIVIER MAIRE / EFE

Esto se debe a que en Suiza constan cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. El alemán es con diferencia el idioma más extendido entre la población, pues lo habla cerca del 62% de los ciudadanos del país.

El francés, por otro lado, lo habla cerca del 23% de ciudadanos de Suiza, mientras que el italiano y el romanche son claramente las lenguas minoritarias con una distribución del 8% y el 1% de la población de Suiza.

En definitiva, los idiomas en Suiza no son algo que se use simplemente para caer bien; son una necesidad absoluta que determinan tanto cómo te puedes desenvolver en la oficina como a la hora de aspirar a puestos que requieran de interactuar directamente con clientes.

Así que ya sabes: si estás pensando en mudarte a Suiza, comprueba que tu documentación está en regla, que cuentas con experiencia en el sector en el que quieres buscar empleo y, sobre todo, que tienes un nivel de idiomas suficiente para desenvolverte en el día a día.