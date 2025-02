Marc Márquez revela sus sensaciones a 185 km/h: "Siempre me ha gustado mucho pilotar de instinto"

La noche del lunes estuvo protagonizada por la visita del seis veces campeón de MotoGP, Marc Márquez, a uno de los programas más vistos de la parrilla de televisión. El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

En un primer instante, al coincidir la fecha con el cumpleaños del de Cervera, el programa ha aprovechado para felicitarle con un vídeo de algunos personajes famosos deseándole el mejor futuro posible por su 32º aniversario. Márquez comenta que los pilotos se llegan a poner 170 pulsaciones durante la carrera y que la experiencia es un punto a favor: "Aprendes que no hace falta asumir los máximos riesgos cada vuelta", se sinceraba el catalán.

"No piensas en que te puedes caer. Hay veces que cuando termina la carrera digo, 'qué coño has hecho aquí', dónde ibas. Innecesario", explica Márquez acerca de las sensaciones una vez acaba todas las vueltas. "Siempre me ha gustado mucho pilotar de instinto, si piloto pensando qué tengo que hacer, mal. Instinto", se sinceraba antes de explicar una anécdota durante la primera toma de contacto con el asfalto, en la vuelta de reconocimiento que se hace a pie.

"Yo no la hago casi nunca porque no me gusta ver las imperfecciones del asfalto. Ya me avisará la moto, cuando lo haga...", explicaba Marc y el presentador valenciano, sorprendido con las palabras del cumpleañero, le acusaba de "loco". Sin embargo, Marc insistía en que prefiere "mirar para adelante" y no fijarse demasiado en el trazado.

Aguantarse las ganas de ir al baño

Más allá de la forma de conducir de Márquez, Pablo Motos ha querido saber como gestiona las ganas de ir al baño durante las carreras y si, con el paso de los años se hace más complicado aguantar hasta el final: "Lo noto por la noche (el paso de los años)", explicaba. Otra revelación ha sido cuando ambos han desvelado que prefieren hacer pis sentados: "En mi casa sí. Odio ver... por muy fino que seas vas a salpicar algo", explicaba el piloto, que continuaba comentando que "después viene su pareja y... para mear y pasar el papel y tal... pues meo sentado", decía.

Ante la duda de Motos de si los pilotos se hacen pis en el mono durante la competición, Márquez comentaba que no siempre es así: "Estás como 35 minutos esperando la salida, pero hay un momento que tienes cinco minutos en los que vas al baño. Hay veces que no sale, pero tienes 15 minutos más y si en ese momento queda un poquito, yo prefiero sacarlo", decía.

Respecto al momento del antidoping tras las carreras, hay veces que los pilotos no tienen ganas de ir al baño, pues sudan mucho y ya expulsan el residuo líquido por la piel: "Puedo estar tres horas bebiendo agua, pero cuando sale el primero, no paras. Te tiras todo el vuelo de vuelta a casa...", sentenciaba el tema.