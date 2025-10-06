Marc Márquez no irá a 'El Hormiguero' y este es el invitado estrella que le sustituye

Marc Márquez no puede tener más mala suerte. Después de conquistar su noveno título mundial en el Gran Premio de Japón disputado en Motegi hace apenas una semana, el piloto de Cervera viajó a Indonesia para continuar con la competición, pese a haber ganado ya el campeonato. Sin embargo, el catalán sufrió una dura caída tras ser embestido por Marco Bezzecchi.

Desde la caída ya se veía que el golpe había sido fuerte, y más aún al observar los gestos de dolor de Márquez. El piloto se marchó al centro médico, donde se le realizó una primera radiografía que mostraba una posible rotura de ligamentos. Ahora, el piloto ya se encuentra en Madrid para someterse a un TAC y evaluar la evolución de la lesión.

Al acabar la carrera, el piloto de Cervera comentó que estaba triste por la situación y pidió respeto a Marco Bezzecchi, debido a que no lo considera el culpable de su caída: "No es la mejor manera de celebrar el campeonato, pero esto es una carrera. Hoy volaremos a Madrid y los médicos lo evaluarán todo. Por favor, sin resentimientos hacia @marcobez72, nadie lo hace a propósito. Gracias por todo su apoyo".

La lesión del piloto de Cervera ha hecho que modifique su agenda, ya que iba a acudir este martes a 'El Hormiguero', siendo uno de los invitados estrellas de la semana. No obstante, Pablo Motos esperará a que Márquez se recupere de la lesión para volverlo a invitar en los próximos meses.

El programa de Atresmedia ha tenido que mover ficha rápidamente y ha decidido invitar a una estrella de Hollywood: el actor Jeremy Allen White. El formato de Antena 3 ya se ha pronuniado al respecto, pues desde la página web ya no aparece el piloto de Cervera como uno de los invitados de la semana y sí el actor estadounidense.

El resto de los invitados de la semana serán: Duki, este lunes; el miércoles visitará el plató de Atresmedia Ana Mena, y cerrará la semana José Sacristán.