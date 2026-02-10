Marc Márquez y Gemma Pinto amplían su familia

Marc Márquez y Gemma Pinto se han consolidado como una de las parejas más populares de España. Su relación se hizo pública a mediados de 2023, y desde entonces la pareja ha mantenido la misma complicidad y amor del primer día. Ahora, han decidido dar un paso más en su historia juntos.

La pareja ha ampliado su familia adoptando a un perro, según informó Patrulla Canina, una asociación protectora de animales, a través de sus redes sociales.

"Hoy tenemos el corazón lleno de alegría. Queremos agradecer enormemente a @marcmarquez93 y @gemmpinto por haber elegido la adopción y abrir las puertas de su hogar a Turco", compartió la asociación en Instagram.

Además, apuntan que "para nosotras, no hay nada más gratificante que ver a uno de nuestros valientes encontrar una familia que lo quiera tanto. Verlo salir de la mano de Marc y Gemma nos recuerda por qué vale la pena cada esfuerzo".

Desde la protectora, señalan que "sabemos que Turco va a estar en las mejores manos (¡y a muy buena velocidad!)".

Por último, dan las gracias tanto a Marc como a ella: "Gracias por confiar en Patrulla Canina, por vuestra cercanía y, sobre todo, por dar voz a la adopción responsable. ¡Sed muy felices en esta nueva aventura juntos!".

La publicación está generando un gran impacto mediático, ya que ambos han decidido compartir un mensaje. El piloto de MotoGP ha señalado: "Gracias a vosotras por el trato; lo cuidaremos como se merece". Por su parte, la creadora de contenido ha expresado: "Gracias por todo lo que hacéis".