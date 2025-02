Marc Márquez se convierte en tío, pero no de su hermano Àlex Márquez

A pocos días que empiece la nueva temporada de MotoGP en el Circuito Internacional Chang, Tailandia, Marc Márquez ha tenido una muy buena noticia. El piloto se ha convertido en tío, pero no de su hermano Àlex Márquez, a pesar de tener una relación que va viento en pompa con Gabriela Gúzman, sino del hermano de su pareja Gemma Pinto, modelo e influencer.

Al inicio, Marc Márquez empezó a mantener una relación clandestina con Pinto. Sin embargo, el romance fue público a mediados de 2023 y desde esa fecha hasta el día de hoy la pareja sigue estando igual de enamorada que desde el primer instante. Al principio, ambos querían ocultar el romance, pero ahora son los primeros en compartir imágenes de ellos dos mostrando su amor.

El hermano de la influencer, Eduard Pinto, se ha convertido en padre, y así lo ha anunciado la catalana en sus redes sociales: "Te cuidaré para siempre. Os quiero mucho". Además, ha escrito que "no os puedo explicar las diferentes emociones y la felicidad que siento".

Los padres de la criatura han elegido un nombre muy típico en Catalunya: Nil. Con el nacimiento de este crío, tanto Marc Márquez como Gemma Pinto se han convertido por primera vez en tíos. Este 26 de febrero será una fecha que jamás olvidará el círculo cerrado de la familia.

No obstante, como este viernes, 28 de febrero, arranca la nueva temporada de MotoGP, el catalán aún no ha podido conocer a su sobrino y tendrá que esperar a la próxima semana. Actualmente, está centrado en volver a levantar por novena vez el trofeo de campeón del mundo Además, desea no volver a recaer en las lesiones que le han alejado tanto de volver a ser el número uno.