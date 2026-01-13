Marc Giró se pronuncia tras su fichaje por Atresmedia: "He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE"

El lunes salió a la luz una noticia que dejó impactadas a muchas personas: Marc Giró, que hasta ahora estaba ligado a TVE, ha fichado por Atresmedia y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.

El catalán se ha convertido en una figura especialmente apreciada por el público gracias a programas como 'Late Xou' o 'Està Passant'. Además de su trabajo televisivo, Giró colabora habitualmente en radio, especialmente en RAC1.

Su fichaje es sorprendente, aunque no del todo inesperado, ya que no es un desconocido para Atresmedia. En el pasado fue colaborador de 'Zapeando' y 'Espejo Público', además de ponerse al frente de las precampanadas de 'Feliz Año Neox'.

El comunicador se pronunció sobre la noticia en 'Vosté primer', su programa en RAC1: "He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE".

Marc Giró aseguró que el camino hasta llegar al éxito ha sido complejo: "Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero yo llevo 3 o 4 años y hay un antes y después desde 'La Revuelta' y de la contratación de Sergio Calderón, que me ha tratado con mucho cariño siempre, pero no ha sido fácil llegar hasta aquí".

El catalán señaló que ha vivido un momento complicado en la televisión pública española, y que aun así cree que se ha hecho buen trabajo: "Creo que nos hemos salido, pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa. Habrá quien piense que me voy por dinero, pero no. Y no vaya a ser que cobremos menos. No todo es por dinero".