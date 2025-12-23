FAMOSOS
Marc Giró se posiciona con Lamine Yamal y lanza un mensaje: "Le entiendo"
El presentador de 'Late Xou', programa de Televisión Española, entiende a la perfección al '10' del FC Barcelona
Lamine Yamal está dando mucho de qué hablar tanto en los terrenos de juego como en su vida privada. Desde que cumplió la mayoría de edad, y especialmente tras la polémica fiesta de su cumpleaños, su vida personal ha estado bajo el foco mediático.
A ello se sumó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, que también acaparó titulares. Sin embargo, tras la ruptura, el de Rocafonda parece haber dejado atrás el ruido externo para centrarse en lo verdaderamente importante: volver a rendir al máximo nivel con el FC Barcelona.
La figura de Lamine Yamal está en boca de todos, y el último en pronunciarse ha sido uno de los presentadores más destacados de la televisión española: Marc Giró, conductor de 'Late Xou' en RTVE.
El presentador de Televisión Española concedió una entrevista a 'El País' en la que habló del gran momento profesional que atraviesa en la industria televisiva, aunque también fue preguntado por la actitud de Lamine Yamal fuera de los terrenos de juego.
Giró quiso dejar claro que apoya al futbolista azulgrana en la forma en que está gestionando su estilo de vida a los 18 años. "Yo le entiendo", comenzó explicando.
La principal razón que otorgó es que "eres adolescente y quieres más coches, más todo, más y más", una situación que le recuerda a la que él mismo vivió a su edad. "Por eso entiendo a Lamine Yamal", destapó en 'El País'.
"Yo cuando era adolescente salía de casa tan perfumado que parecía una cocotte del siglo XVIII, caían ardillas de los árboles del mareo", señaló.
