VIVIENDA

Marc Giró se marca el monólogo definitivo sobre la vivienda: "Te sobran 35 euros para cañas"

El monologuista también critica la dificultad de mantener la vida social en ciudades con alquileres elevados

Marc Giró en 'Late Xou'

Marc Giró en 'Late Xou' / LA 1

David Cruz

David Cruz

La crisis de la vivienda en España sigue siendo tendencia a finales de 2025, y lo peor de todo es que no hay perspectivas halagüeñas a largo plazo. Un tema que se volvió a colar en la conversación nacional, en este caso gracias al último monólogo de Marc Giró en 'Late Xou'.

El presentador, fiel a su estilo ácido y divertido, arrancó su discurso poniendo el foco en todos aquellos que parecen vivir ajenos al problema: "a no ser que sea usted rentista, latifundista o esté en babia, que para el caso es lo mismo...". Así comenzó un monólogo que dejaba muy claro desde el principio por dónde iba a ir la cosa.

Giró puso el dedo en la llaga recordando la gran brecha que existe entre salarios y precios del alquiler. Con el SMI marcado en 1.135 euros mensuales, bromeó con ese optimismo forzado que muchos jóvenes conocen bien: "no te quejes, que aún te sobran 35 euros para irte de cañas...".

Y es que esta frase es un buen ejemplo de la vida que llevan muchos de nuestros jóvenes: una buena parte del salario acaba destinado al alquiler y no tienen dinero para el ocio.

El presentador también se detuvo en un rasgo muy español: la vida social en la calle. "Somos callejeros, nos gustan las terrazas, la cervecita, la alegría...", dijo con cierta ironía al contrastarlo con lo poco que queda tras pagar un piso en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Porque sí, según recordó, los alquileres en ambas urbes están "animadísimos", aunque no precisamente en el buen sentido de la palabra.

Comparando la situación entre Madrid y Barcelona, Giró insistió en la misma idea: los salarios no dan para casi nada. "Te faltan 315 euros para pagar este mes el alquiler. Siempre te queda sacarte un sobresueldo sirviendo cañitas en Madrid", soltó entre risas.

Y para terminar, mencionó la alternativa más común entre jóvenes... Y no tan jóvenes: compartir piso. Lo dijo con humor, pero también con honestidad: "desarrollarás paciencia, diálogo, tolerancia y convivencia... Te hará mejor persona. Y buena falta te hace".

