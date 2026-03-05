Quién es Marc Giró, el invitado de 'El Hormiguero' para hoy, día 5 de marzo

En el día de hoy, 5 de marzo, 'El Hormiguero' acogerá a Marc Giró en pleno prime time con el objetivo de promocionar el nuevo programa de este último, el cual recibirá el nombre de 'Cara al show' y se emitirá en La Sexta dentro de muy poco.

Para quien no lo conozca, hay que destacar que Marc Giró no es una persona ajena al mundo de la televisión, dado que ya ha presentado otros programas que siguen el mismo formato, por lo que se trata de alguien con mucha experiencia en este campo.

Nacido en Barcelona en el año 1974, Marc giró comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda, donde trabajó durante 20 años en la revista Marie Claire y se convirtió en todo un referente en protocolo. Algo que consiguió trasladar al mundo e la televisión años más tarde, creando un estilo de comunicación único.

Sus primeras apariciones en la pequeña pantalla lo llevaron a destacar como colaborador en varios programas como 'Espejo Público', 'Zapeando' y 'Està passant', donde protagonizó varias secciones en las que debatía estilo e imagen personal.

Después de su paso por otros programas como 'En el aire' de Andreu Buenafuente, Marc Giró consiguió un papel destacado como presentador en RTVE, donde protagonizaba el late show que recibía el nombre de 'Late Xou'.

Este último contó con grandes cifras de audiencias, gracias a la estrategia de RTVE de lanzarlo en simulcast entre La 2 y La 1; donde Marc Giró consiguió conquistar a la audiencia a través de su presencia irreverente y reivindicativa en pantalla, lo cual llamaría la atención de La Sexta.

Y es que, después de haber estado una buena temporada participando en la televisión pública, Marc Giró volverá al sector privado gracias a un late show que promete ser igual de gamberro que su anterior trabajo.

De hecho, la entrevista de esta noche con Pablo Motos es una que genera mucha expectación, dado que ambos comparten visiones muy diferentes de ciertos temas que están de rabiosa actualidad.