Marc Giró desvela cómo vivió estar en 'La Casita' con los jugadores del Barça: "Era un poco como una guardería"

Los conciertos de Bad Bunny en España están generando una gran expectación. El primero de ellos tuvo lugar el pasado 22 de mayo en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, una cita que varios jugadores del FC Barcelona no quisieron perderse. Además, algunos futbolistas fueron invitados a 'La Casita', donde coincidieron con el periodista y presentador de televisión Marc Giró.

“El presentador de 'Vostè primer' relató su experiencia en el concierto del artista puertorriqueño y cómo coincidió allí con varios jugadores del equipo azulgrana. Entre ellos se encontraba Lamine Yamal, que acudió al espectáculo de Bad Bunny junto a su pareja, Inés García.

En primer lugar, el periodista de RAC1 reconoció que llegó tarde al concierto: "Llegué tarde porque me dijieron de ir sobre las 18.30h, pero el concierto no empezaba hasta las 20:00h. ¿Estamos locos?". Sin embargo, no hubo ningún problema: "Otra cosa que hay en el Caribe es que no hay prisa, algo que me encanta".

Ya al llegar al concierto, Giró pasó por debajo del estadio, donde coincidió con varios miembros del equipo de Bad Bunny, para acceder de manera rápida a 'La Casita'. Lo primero que le hicieron fue quitarle el móvil para ponerlo en una funda, con el propósito de que no pudiera hacer fotos ni nada. Le pusieron una especie de llave, que luego se extrae con un martillo.

Bad Bunny, en Montjuïc / X

La primera reacción que tuvo al entrar a 'La Casita' fue: "Madre mía, donde me he metido". En ese instante, se dio cuenta que iba a compartir espacion con los jugadores del Barça: "Estaba Lamine Yamal y algunos futbolistas que no sabía ni quiénes eran... después llegaron más, porque era todo como una guardería y yo parecía la 'nanny'".

Lamine Yamal en el concierto de Bad Bunny / Clàudia Espinosa

"Yo le iba diciendo a mi marido que cerrara la puerta de 'La Casita' todo el rato. A una chica le dije: 'A ver si estos vasos que están aquí los guardas'", comentó. No obstante, uno de los momentos más incómodos que vivió fue cuando le preguntaron: "¿Cuál es la canción que más te gusta de Bad Bunny?".

Giró se quedó pálido: "Finalmente, dije: 'Todas'". Sobre el 'show' del cantante puertorriqueño, el presentador de 'Vostè primer' no dudó en decir que "fue una pasada, la gente muy simpática".

Para irse a cenar, Giró planeó una estrategia: "Cuando vi que Bad Bunny se iba al escenario principal, pensé: 'Es el momento de irnos a cenar'. Además, vi que recogían a todos los jugadores del Barça, todos mis hijos, ya que estuve de canguro. Y salí del concierto como si yo fuese la canguro de los futbolistas".

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En tono irónico, Giró comentó que jugaron el sábado contra el Valencia gracial a él, pues les ayudó a salir del concierto de Bad Bunny. Por último, remarcó que "si el Barça necesita que algún día haga da canguro, pues que me llamen. Esto de ser periodista da lo que da".