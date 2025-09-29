Marc Bernal (18) es blaugrana: Así es la familia del canterano recién renovado con el FC Barcelona

El FC Barcelona está de celebración y Marc Bernal también. Este mediodía se ha llevado a cabo el acto de renovación del mediocentro de La Masía de 18 años después de superar la grave lesión de rodilla que le dejó fuera de los terrenos de juego durante una temporada entera.

El joven ya participó unos minutos en la victoria azulgrana contra el Valencia en el Estadi Johan Cruyff de la jornada cuatro, aunque se quedó sin minutos en dos partidos posteriores, pues el club irá con mucha cautela y no piensa correr ningún riesgo, igual que está haciendo con Gavi y su recaída.

Bernal lleva desde los seis años en el club y en el pasado, en la época de la MSN, fue uno de los niños encargados de acompañar al equipo en la salido al campo, antes de un partido de homenaje a Johan Cruyff. Antes, jugó en las categorías inferiores del CE Berga y del Gimnàstic de Manresa.

Marc Bernal junto a Leo Messi y Luis Suárez / FC Barcelona

Este proceso de recuperación no habría sido posible sin el apoyo inestimable de su familia, pilares en la vida del jugador catalán. Su padre jugó para algunos clubes de la ciudad de Barcelona durante la época de los 90, como el Sants o el Jupiter, dos históricos del fútbol en Catalunya. Más tarde, una vez decidió colgar las botas se centró en la dirección y pasó al banquillo para entrenar en su tierra, al Berga, donde sus hijos le hicieron de asistentes.

Su madre se llama Queralt y trabaja en la Fundación Horitzó del Berguedà, una entidad que se encarga de fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, unos valores que ha transmitido a su hijo.

Marc Bernal, en una imagen familiar reciente / TWITTER

Además, Marc tiene un hermano mayor, Toni Bernal, que es otro de sus grandes apoyos y que le ha acompañado durante todo el proceso de recuperación y forma parte del equipo de la empresa de representación Roc Nation, propiedad de Jay-Z y encargada de la organización del 'show' del descanso de la Super Bowl, después de estudiar ADE y Derecho en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tras el debut de su hermano con el primer equipo en Mestalla la temporada pasada, Toni habló en los micros del programa 'Qué t'hi jugues!' de la Cadena SER y reveló que prefiería ver a su hermano en tareas más defensivas.

Toni y Marc Bernal de pequeños en Valtorres (Zaragoza). / Alto Jalón

Además apuntaba que la familia estaba más tensa que el propio jugador antes de su estreno: "Parece que estemos más nerviosos nosotros en la grada que él sobre el campo, cuando el balón rueda se le va de la cabeza lo que rodea al partido", puntualizó.

El pasado mes de agosto, Toni atendió a RAC1 y repasó el estado de su hermano a pocas fechas de su regreso, que terminaría llegando por todo lo alto con una asistencia a Lewandowski para el sexto gol: "Lleva mucho tiempo esperando el momento y ahora que ya ve el final, es cuando tiene más ganas y está más motivado".

En este sentido, reconocía que el peor momento fue justo después de la operación, "cuando tuvo que vivir un mes y medio en un hotel. Él estaba en la Masia y no podía vivir allí el día a día con normalidad", indicaba.