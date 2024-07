Marc Bartra y Jessica Goicoechea ponen fin a su relación

Marc Bartra y Jessica Goicoechea hicieron oficial su relación a principios del año 2023, aunque ya se rumoreaba desde hacía meses, ya que el futbolista subió un vídeo juntos en noviembre de 2022.

Las redes sociales han sido testigo del amor que se han tenido a lo largo de este tiempo. Ambos han publicado fotografías, vídeos y se han intercambiado mensajes amorosos, demostrándose todo su amor.

Sin embargo, Abel Planelles ha afirmado que la pareja ha roto: "Por lo que me cuenta el entorno, cero mal rollo. No hay mala relación. De hecho, al contrario, hay buena relación. No se han dejado de seguir como pudieron hacer otras veces que había crisis. Ellos se siguen, se llevan bien, pero es verdad que la relación se ha terminado".

El periodista ha comentado que "nunca se sabe si puede haber una segunda oportunidad" o incluso una tercera, pero ha asegurado que "ahora mismo la relación entre el futbolista y la influencer estaría rota".

No es la primera vez que la pareja pone fin a su relación, y es que el año pasado por estas fechas rompieron. Aunque no duró mucho y es que a los días volvieron a seguirse en redes sociales y subieron contenido juntos.