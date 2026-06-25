Marc Bartra desvela el percance que sufrió su padre: "Está celebrando que está vivo"

La última temporada de Marc Bartra, futbolista del Real Betis, es para enmarcar. El central catalán ha sido, una vez más, una pieza fundamental para el entrenador Manuel Pellegrini, ya que ha liderado la zaga defensiva de principio a fin, aunque se perdió los últimos encuentros del campeonato liguero por una lesión en la planta del pie derecho.

El defensa de Sant Jaume dels Domenys quiere volver a ser clave para el técnico chileno, ya que la próxima temporada el Real Betis volverá a competir en la Champions League. Una temporada que promete ser más que ilusionante para el conjunto sevillano, por lo que Bartra quiere llegar en plena forma física.

A pesar de ello, el futbolista actualmente está disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano con sus amigos y familiares. A través de su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de 9 millones de seguidores, el jugador del Real Betis está compartiendo cómo están siendo sus días de desconexión.

Marc Bartra, durante el entreno del Betis / EFE/ David Arjona

Hace unos días, el futbolista catalán compartió una experiencia que vivió con sus tres hijos, Gala, Abril y Max, fruto de su matrimonio anterior con la periodista Melissa Jiménez, y su padre, Josep.

En un vídeo compartido en las 'stories' de Instagram, el jugador del conjunto andaluz explicó que sucedió con su progenitor. En primer lugar, Bartra empezó diciendo: "Bueno, no sabéis lo que nos acaba de pasar".

"Estábamos en la piscina jugando y de repente aparece mi padre, que iba a entrar a la piscina. Y entonces empieza a venir hacia nosotros y se pone a jugar con Abril, haciendo como que se estaba ahogando", señaló.

Una situación que le llamó la atención: "Y de repente le digo a Max y a Lara: 'Mira cómo juega el abuelo con Abril'". Entre risas, reconoció que "el hombre se estaba ahogando de verdad", algo que a él no le hizo nada de gracia.

Noticias relacionadas

Minutos después, el de Sant Jaume dels Domenys publicó un vídeo en el que salían sus padres y escribía: "Y aquí está celebrando que está vivo. Es el mejor, pero creo que no volverá a bañarse en todo el verano".