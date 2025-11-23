¿Maradona o Messi? José Ramón de la Morena lo tiene claro

El periodismo deportivo no se podría entender sin la figura de José Ramón de la Morena. El de Brunete creó y dirigió el programa de radio 'El Larguero', que presentó en la cadena SER desde 1989 hasta 2016.

El periodista se ganó el cariño de la audiencia por su estilo directo y la capacidad de obtener exclusivas mundiales. Sin embargo, no lo tuvo nada fácil, ya que tuvo que enfrentarse cara a cara con uno de los mejores periodistas deportivos de España: José María García.

La competencia entre ambos se desmadró hasta el punto de que comenzaron a lanzarse ataques personales a través de sus respectivos programas. Con el paso del tiempo, ambos periodistas han logrado reconciliarse.

El pasado viernes, el expresentador de 'El Larguero' acudió al programa 'Plano General', presentado por Jenaro Castro, para hablar de cómo fue su trayectoria dentro del sector, entre otros temas.

Ya es habitual en el programa de La 2 realizar un test de preguntas cortas al invitado, en el que este debe mojarse. Jenaro no perdió la oportunidad de preguntarle quién era mejor, Maradona o Messi. El periodista deportivo no tuvo dudas: Maradona.

Diego Armando Maradona, en su etapa en el FC Barcelona / FC Barcelona

También tuvo que elegir entre distintos personajes famosos: "¿Carlo Ancelotti o Simeone? Simeone. ¿Pelé o Di Stéfano? A mí me gustaba más Pelé. ¿Cruyff, Cristiano o Mbappé? Por lo que he visto, Cristiano. ¿Rafa Nadal o Alcaraz? De momento, Rafa. ¿Gasol, Fernando Alonso o Induráin? ¡Oh, los tres!".

De la Morena, sin pelos en la lengua

De la Morena no se mordió la lengua para decir cómo trabaja García: "Él lo explicaba de una manera y yo seguramente de otra. Yo creo que él defendía sus ideas con toda su fuerza, no creo que se sintiera equivocado, y yo las defendía con todas mis fuerzas y tampoco me sentía equivocado".

Sobre su relación actual con el periodista, aseguró que "nos hemos perdonado. No es que yo haya dicho, yo pecador me confieso a Dios, ni él tampoco, pero los dos hablamos y no volvimos a revolver el cubo de la basura".