De Maracaná a San Siro: Manolo Lama elige sus cinco estadios favoritos y sorprende con su respuesta

Cada vez son más los aficionados que sienten pasión por visitar estadios de fútbol. Para ellos, estos se convierten en lugares emblemáticos en los que hay que hacer una parada obligatoria, estén donde estén.

Los recintos no solo son escenarios de encuentros deportivos, sino también símbolos culturales e históricos que reflejan la pasión de sus aficionados. Atraen a millones de visitantes de todo el mundo y destacan algunos como el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, Anfield, Wembley o San Siro, entre otros.

Ahora, Juanma Castaño le ha preguntado a Manolo Lama en 'El Partidazo de COPE' cuáles son los cinco estadios que más le gustan para narrar partidos y que considera escenarios imperdibles.

El periodista lo tiene claro: dejando a un lado los estadios españoles, sus preferidos son el Maracaná, en Brasil; San Siro, en Milán; Wembley, en Inglaterra; y el Signal Iduna Park, en Alemania.

Sin embargo, Lama duda entre el Allianz-Arena, que está en Alemania, y el Stade de France, en Saint-Denis (Francia): "Tampoco está mal eso".

Cuando le han preguntado por Anfield, ha reconocido que “está bien”. No obstante, al mencionarle Old Trafford, no se ha mostrado demasiado convencido: "Sí, bueno… tampoco".

"Yo es que con el mito inglés.. la gente está muy enamorada de que la gente aquí en Inglaterra es cojonuda. La gente es cojonuda menos cuando no es cojonuda. Aquí te insultan, te tiran cosas, te empujan por detrás, o sea es que hay mucho mito en torno al fútbol inglés", ha añadido.

Lama ha explicado que este año acudieron a narrar a un estadio donde tuvieron que ponerles vallas de seguridad para protegerlos del público: "Cuando estás narrando, te empujan por detrás, te tocan, se te giran, te achuchan".

Y aunque ha asegurado que "está muy bonito verlo por la tele", ha concluido que no lo es tanto cuando "estás metido en el ajo".