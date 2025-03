Mar Lucas se sincera sobre su relación con Vinicius: "Me sorprendió muchísimo"

Mar Lucas es una de las influencers españolas más conocidas. Además de sus publicaciones sobre moda, belleza o bailes, en el año 2020 escribió el libro 'Que nada te frene' y en 2023 irrumpió en el mundo de la música y ha lanzado canciones como 'Tú sí', 'La inocente' o 'Rota'.

Ahora, la catalana ha concedido una entrevista para el pódcast 'No Puedo Contigo' y ha hablado sobre su pasado en Sitges, sus sueños y sus futuros proyectos, entre otras cosas.

En un momento dado de la conversación, Mar ha comentado que conoce a diferentes futbolistas, pero ha asegurado que "el que es más amigo es Vini".

Hace unos años que Vinicius Jr. se convirtió en uno de los futbolistas estrellas del Real Madrid. Además de ser uno de los jugadores más destacados, también está en el foco mediático debido a su actitud en el terreno de juego.

Sobre esto se ha pronunciado la influencer: "Yo sé que en el campo la puede liar o lo que sea, pero él es una persona maravillosa, muy humilde, ayuda mucho a sus amigos, a mí me ha ayudado muchísimo siempre y siempre me ha dado la mano cuando lo he necesitado".

La tiktoker ha explicado que lo conoce de hace muchos años porque su mánager es muy amigo del brasileño desde que entró en el Real Madrid: "Yo estoy 24/7 con mi mánager y un día lo conocí y me sorprendió muchísimo, de verdad".

Tras ser preguntada sobre si le había dedicado algún gol, Mar Lucas ha asegurado que no. Además, ha apuntado que "es muy buena persona" y que se merece el Balón de Oro.

La influencer ha recibido muchas críticas por esas palabras y no ha dudado en defender a Vinicius Jr.: "Para los que me critican por decir esto, cuando tengáis un amigo que esté nominado a Balón de Oro, podéis apoyarlo para que lo gane, mientras tanto, a callar".