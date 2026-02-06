Mar Gómez, meteoróloga de 'ElTiempo', augura cuando dejará de llover en España: "A partir de este día"

En España hemos vivido, y seguimos viviendo, un temporal lleno de lluvias, vientos fuertes y borrascas que se han extendido considerablemente. Y en muchas regiones del país se desconoce cuándo acabará esta racha, pero una experta y conocida meteoróloga, Mar Gómez, ha aclarado la fecha exacta en la que el temporal podría cambiar definitivamente y, básicamente, cuándo podría dejar de llover en España.

Ha sido a través de un vídeo compartido su cuenta personal de Tiktok diciendo que "ya tenemos fecha: a partir de este día podría dejar de llover. Tras semanas de borrascas, frentes y cielos grises, los modelos empiezan a coincidir: a mediados de febrero la lluvia irá perdiendo protagonismo".

Concretamente, habla del día 15 de febrero sobre cuándo podría cambiar este temporal y acabar las intensas lluvias constantes a lo largo y ancho de la península.

Este cambio de clima se debería a un cambio en la Oscilación del Atlántico Norte (NAO). ¿Y qué es eso? Es un patrón atmosférico que mide la diferencia de presión entre el anticiclón de las Azores y las bajas presiones de Islandia. Y esto determina la trayectoria de los sistemas de bajas presiones.

Cuando el NAO está en fase negativa, crea borrascas que van hacia el sur de Europa, afectando de lleno a España. Pero cuando pasa a fase positiva, este temporal se va al norte del continente, y deja de azotar nuestro país.

"Eso sí —como siempre en meteorología— es una tendencia y podría cambiar, pero ahora mismo el escenario más probable es el de un respiro tras tantas semanas de agua", advierte la meteoróloga antes de concluir, avisando de que no tomemos esto como algo cien por cien tenero y más como una tendencia que apunta a ser así.