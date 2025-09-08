TELEVISIÓN
Mar Flores se abre en canal en 'El Hormiguero' para explicar cómo fue maltratada: "Nadie me hizo caso"
La modelo y empresaria española ha sido la invitada de este lunes en el espacio de Antena 3
La vigésima temporada de 'El Hormiguero' empezó por todo lo alto con Sergio Ramos, Bertín Osborne, Joaquín Sánchez, Susana Saborido, Arturo Pérez-Reverte y Ester Expósito. El programa de Pablo Motos hizo historia después de obtener un 21,1% de share y 2,3 millones de espectadores, su mejor registro.
Sin embargo, con el regreso de 'La Revuelta' en esta segunda semana de septiembre, el formato de Antena 3 quiere seguir siendo líder de las noches. La primera invitada de la semana ha sido Mar Flores, modelo, empresaria y actriz española, quien ha presentado en el plató de televisión su autobiografía, 'Mar en calma', que saldrá a la venta este 10 de septiembre.
La actriz ha desvelado en 'El Hormiguero' uno de los peores momentos de su adolescencia; cuando tuvo que acudir a la policía para denunciar que estaba siendo maltratada por Carlo Constanzia.
"Yo me sentí muy mal con 20 años. Fui acompañada por mi hermana porque yo no sabía ni que había que denunciar ciertos tratos", ha comentado en el espacio de Antena 3. La empresaria ha explicado que en España se vivía una época distinta a la actual, ya que "salimos de una dictadura y las mujeres culpabilizan a las mujeres".
"Si eras famosa no podía ser que te pasara esto", ha expuesto. Sin embargo, ha agradecido que ya no ocurre: "Cualquier acto de maltrato, cualquier acto de violencia, tú vas a la comisaría y te atienden y te ayudan". Aunque, fue una situación que ella no vivió.
Un juez llegó a decirle: "Asuma las consecuencias de salir en minifalda por la televisión". Cuando a Flores le acababan de dar una paliza en la calle.
Además, contaba con un testigo que presenció los hechos, aunque, curiosamente, en ese momento no había ningún paparazzi. Se asumía que, por llevar minifalda, estaba 'provocando'.
Otro de los momentos más duros que vivió fue cuando, al ir a recoger a su primer hijo, Carlo, al colegio, descubrió que no estaba allí: "Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llegado su padre, que vivía en Italia. Por mi cabeza pasaron muchas cosas porque sabía que no iba a ser cosa de un fin de semana
- David Broncano estrena imagen para el regreso de 'La Revuelta' y las redes lo sentencian: 'Parece que le hubieran arrastrado al mundo de la droga
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual
- Joaquín revela la peor experiencia sexual con su mujer Susana: 'Tenía los huevos como la carpeta esta
- Eclipse total de luna hoy: Cómo verlo con todo su esplendor desde Barcelona ciudad
- Una española revela lo que opinan en Finlandia de salir tarde del trabajo: 'Sales a las 16:01 horas y ya te miran raro
- Aaron Ramsey lo vuelve a hacer: Marca y la 'maldición' continúa con la muerte de este famoso
- Una chica y su padre exponen la escandalosa pérdida de poder adquisitivo actual: 'En la actualidad no llegamos a estas cifras ni de coña
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez