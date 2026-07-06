PROTOCOLO
Mar, experta en protocolo: "'Que aproveche' no es la expresión adecuada en una mesa formal"
Entonces, ¿qué se debe utilizar si tenemos una comida formal?
Seguramente hayas utilizado en cientos de ocasiones la expresión 'que aproveche' antes de comer con tu familia o grupo de amigos, pero en redes sociales ahora es objeto de debate después de las declaraciones que ha lanzado Mar Casas, experta en protocolo.
En una entrevista concedida a un podcast, la especialista ha explicado que esta fórmula no sería la más adecuada en determinados contextos sociales y profesionales, además de comentar cuál es su supuesto origen histórico.
Según Mar Casas, la expresión comenzó a utilizarse durante la Guerra Civil española, una época que estuvo marcada por la escasez de alimentos: "se decía 'que aproveche' cuando la gente tenía que sacar a partido cualquier comida disponible".
A partir de esta explicación, Mar añade que en la actualidad es una "expresión dicha para pobres", unas palabras que como comprenderéis, no tardaron en viralizarse, provocando numerosas reacciones.
La experta señaló que en establecimientos de alta categoría o en eventos donde el protocolo es relevante, esta fórmula no se suele emplear. En su lugar, es habitual escuchar expresiones como "que disfrute", "espero que le guste", o simplemente, que el personal no diga nada antes de servir el plato.
Las declaraciones de Casas fueron objeto de críticas, ya que muchos usuarios consideraron excesiva esta interpretación y defendieron que la expresión "que aproveche" forma parte de la educación y la cortesía en el día a día.
Mar no se quedó callada y aclaró a qué se refería: no cuestiona la buena intención de quienes usan esa frase, simplemente habla desde el punto de vista del protocolo, un mundo que suele ser bastante estricto.
Además, recordó que no siempre es necesario decir algo antes de comer, y que en determinados entornos, el silencio también puede formar parte de las normas de buena educación. Vamos, que no arregló demasiado la situación que se diga.
- Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
- Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
- Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
- Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
- José Elías, empresario: 'La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Este es el mejor municipio para invertir en Catalunya; no hay control de alquileres y hay buenos salarios
- Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro